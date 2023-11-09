Знайти валютний дохід: як працевлаштовуються українці в ЄС і скільки їм платять

Європейські роботодавці потребують чимало робітників, проте ці вакансії не завжди влаштовують українських кандидатів. Фокус розбирався, як шукати роботу в Європі і на що насамперед звертати увагу.

Польща відчуває значний дефіцит кадрів, а найчастіше роботодавці стикаються з проблемами пошуку працівників на просту фізичну роботу. Високий сезон виробництва вже розпочався, на ринку дуже багато пропозицій, проте заповнити робочі місця компаніям складно. Про це пише Фокус у своєму новому матеріалі "Робота для українців у ЄС. Як роботодавці наймають біженців та чи буде більше пропозицій".

Серед причин кадрового голоду в Польщі експерти називають заборону виїзду українських чоловіків за кордон і спрощений доступ громадян України до ринків праці інших країн ЄС. Останнім часом українці охоче користуються всіма можливостями працевлаштування в Європі, виїжджаючи, насамперед, до Німеччини. Серед причин експерти називають привабливі соціальні виплати та вищі зарплати, що дозволяє накопичувати заощадження.

Попри активну міграцію українських біженців всередині Європи, за даними міжнародного сайту з пошуку роботи Jooble, найбільш зацікавлені наймати працівників з України роботодавці з Польщі. Сусідня країна, як і раніше, є лідером за кількістю вакансій: у третьому кварталі їх було близько 5300. Середньомісячна зарплата, яку пропонують, становить близько 7000 злотих (1570 євро), хоча, наприклад, водії-українці можуть розраховувати на зарплату 9-12 тис. злотих (2-2,5 тис. євро).

Для високооплачуваної роботи в Німеччині українським мігрантам не вистачає кваліфікації та знання німецької Фото: electrowelder.ru

За даними Міграційної платформи EWL, багато пропозицій роботи в Польщі пропонують у сфері логістики: у зв'язку з наближенням різдвяних свят відкрито багато вакансій з пакування та сортування товарів. Також роботодавці запрошують на просту фізичну роботу на підприємства електроніки, харчової та переробної промисловості. Мінімальна ставка — 21-23 злотих брутто за годину (4,70-5,15 євро). У місяць можна отримати 4-4,5 тис злотих на руки (близько 900-1000 євро).

У Німеччині середній заробіток українських біженців, які працюють повний робочий день, становить 2550 євро

Натомість у Німеччині середній заробіток українських біженців, які працюють повний робочий день, становить 2550 євро. За статистикою середня зарплата по країні становить майже 4 тис. євро, проте без знання німецької отримувати такі доходи складно.

Президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник у коментарі Фокусу розповів, що для пошуку роботи в Європі, як і в Україні, можна використовувати три основні напрямки:

звернення до місцевих служб зайнятості або джоб-центрів;

оголошення в соцмережах, ЗМІ, на дошках оголошень;

звернення до місцевих агенцій, що займаються працевлаштуванням.

При цьому, каже експерт, важливо пам'ятати дві речі.

По-перше, претендент на роботу не повинен платити за інформацію про вакансію. У Європі, як і в Україні, отримувати гроші з пошукачів за працевлаштування заборонено на законодавчому рівні. "Якщо вам запропонували заплатити гроші за влаштування на роботу, у 99% випадків це шахраї, а решта — так звані "сірі компанії", що працюють на межі закону ", — зазначив Воскобойник.

", — зазначив Воскобойник. По-друге, каже експерт, ні в якому разі не можна влаштовуватися на роботу нелегально. Якщо роботодавець пропонує працевлаштування без офіційного оформлення, це означає, що він не збирається створювати гідні умови праці, не відповідає за соцзахист і безпеку на робочому місці. Тож, наприклад, у разі хвороби або виробничої травми робітнику доведеться розраховувати виключно на власні сили. На думку експерта, згода з такими умовами несе загрозу не тільки здоров'ю, а навіть життю співробітника.

Якщо роботодавець пропонує працевлаштування без офіційного оформлення, це означає, що він не відповідає за безпеку на робочому місці

Нагадаємо, що найближчим часом у Німеччині почнуть діяти нові спрощені процедури для працевлаштування біженців. Уряд країни вже підготував зміни, за допомогою яких інтеграція біженців на німецький ринок праці, зокрема й громадян України, відбуватиметься набагато швидше.

Як раніше писав Фокус, попри те, що Рада Євросоюзу продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2025 року, чимало європейських країн планують зменшити виплати біженцям, щоб стимулювати їх працювати.