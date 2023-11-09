В Україні оновили правила спадкування в Україні: що змінилося

В Україні більше не буде строків позовної давності, а також з'являться нові правила, за якими потрібно буде вступати у спадок.

В Україні запрацює оновлена процедура отримання спадщини. Зокрема, змінилося місце відкриття спадщини, а також строки видачі документа. Відповідні зміни підтримала Верховна Рада України під час засідання 8 листопада 2023 року.

Так, парламентарії у другому читанні проголосували одразу за два законопроєкти, які змінюють процедуру отримання спадщини. Це:

законопроєкт № 9287 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку прийняття спадщини";

законопроєкт № 9288 "Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо удосконалення порядку прийняття спадщини".

Як зміниться процедура отримання спадщини в Україні

місцем відкриття спадщини вважатимуть останнє місце проживання спадкодавця;

якщо місце проживання спадкодавця неможливо з'ясувати або його реєстрацію, що перебуває за межами України, зареєстровано — місцем відкриття спадщини стане місцезнаходження нерухомого майна або його основної частини;

якщо місцем відкриття спадщини вкажуть населений пункт, де тривають бойові дії або які перебувають під тимчасовою окупацією Росією — з приводу спадщини можна буде звертатися до будь-якого нотаріуса.

Крім того, свідоцтво про право на спадщину можна буде отримати після того, як закінчиться строк для прийняття спадщини. До змін строк становив півроку. Також наголошується, що на період дії воєнного або надзвичайного стану в країні зупиняються строки позовної давності (всі строки, встановлені Цивільним кодексом України).

Борг у спадок: чи змусять рідних виплачувати кредит померлого родича

Якщо спадкоємці (чоловік/дружина і батьки) приймуть спадщину, то вони успадкують і боргові зобов'язання спадкодавця. При цьому розмір відповідальності спадкоємців перед кредитором обмежується вартістю успадкованого майна.

"Прийняття спадщини є правом спадкоємця. Однак, залежно від складу і стану майна у спадок, за значних боргів спадкоємці можуть відмовитися від спадщини", — розповіла Фокусу старший юрист ЮФ Wolf Theiss Оксана Волинець.

Але є випадки, в рамках яких законодавство надає можливість спадкоємцям відстрочити успадковану виплату за кредитом. Зокрема, йдеться про спадкоємців загиблих на війні в Україні військовослужбовців.

Раніше Фокус розповідав, що деяким категоріям позичальників в Україні банки згодні тимчасово не нараховувати відсотки за кредитом, про що йдеться в законі "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей".