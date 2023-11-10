"Вони ризикують": ЗМІ дізналися наміри ЄС у разі блокування Угорщиною €50 млрд для України

Євросоюз у разі вето Будапешта звернеться до кожного з урядів інших держав спільноти з проханням створити власний пакет допомоги Києву.

Якщо Угорщина заблокує допомогу Україні у розмірі 50 мільярдів євро, у Європейському Союзі запровадять "план Б". Про це повідомляє Reuters.

Двоє посадовців ЄС, як дізналися в агентстві, заявили, що Євросоюз звернеться до кожного з урядів інших держав спільноти з проханням створити власний пакет допомоги Києву. Разом двосторонні пакти становитимуть ті ж 50 млрд євро. Європейський Союз у такому разі зможе обійти будь-яке вето Угорщини та надати ці кошти Україні.

Деякі з європейських чиновників побоюються, що допомога може бути заблокована керівником уряду Угорщини Віктором Орбаном. Він неодноразово публічно підтверджував свої близькі зв’язки з Москвою та висловлювався проти підтримки України в минулому. Такі виплати зі спільного бюджету ЄС потребують одностайної підтримки з боку усіх держав-членів.

Будапешт у разі застосування свого права вето, як заявили двоє чиновників ЄС, спровокують блок на застосування відповідного способу, щоб обійти це рішення.

"Угорщина ризикує. Настає момент, коли людям набридає, що Будапешт тримає всіх у заручниках", – пояснив один із чиновників ЄС.

На прохання про коментар речник уряду Угорщини Золтан Ковач сказав, що будь-яка фінансова допомога Україні має бути окремою від бюджету ЄС. З його слів, євроспільнота потребує нової стратегії для України, і всі фінансові рішення мають виходити з неї.

Вступ України до ЄС – позиція Угорщини

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 10 листопада висловився проти початку перемовин щодо вступу України до ЄС. За словами угорського прем'єр-міністра, Брюссель "має борг перед Угорщиною" і питання про можливе розширення Євросоюзу не може бути предметом комерційної угоди.

У середині грудня лідери країн Європейського союзу мають ухвалити рішення щодо рекомендації Комісії про запрошення Києва розпочати переговори про членство, за умови виконання остаточних вимог.

Нагадаємо, директор Інституту світової політики Євген Магда заявив 10 листопада, що Угорщина конкурує з Україною за кошти. Віктор Орбан наче розраховує, що ЄС виділить фінансову допомогу для Будапешта, яка заблокована через проблеми з демократією.