"Гойдалки" на ринку тривають: чому ціни на нафту різко впали

За останні три тижні нафта марки Brent втратила 12% своєї вартості через конфлікт на Близькому Сході та побоювання трейдерів через перебої в постачанні сировини.

Ціни на нафту на світовому ринку продовжують знижуватися. Так, вартість січневих ф'ючерсів на сорт еталонної марки Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на ранок 13 листопада зафіксовано на показнику в 80,61 доларів за барель, повідомляє видання Enkorr.

Тим часом ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на 0,79 долара — до 76,38 долара за барель. За підсумками попередніх торгів вартість цих контрактів збільшилася на майже на 2 долари — до 77,17 доларів за барель.

Як наголошується в публікації, нафта дешевшає, оскільки трейдери чекають появи прогнозів щодо перспектив попиту на "чорне золото" від ОПЕК і Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

"Щомісячний звіт ОПЕК щодо нафтового ринку має бути опубліковано 13 листопада, а МЕА — 14 листопада", — сказано в повідомленні.

При цьому, як додають журналісти, за останні три тижні нафта марки Brent подешевшала одразу на 12% від вартості на тлі сигналів з Китаю, США та Європи, а також зниження премії за ризик, яку закладали трейдери в ціну через конфлікт на Близькому Сході. Але війна між Ізраїлем і Палестиною не вплинула на постачання нафти, чого так побоювалися трейдери.

Водночас ситуація на нафтовому ринку може кардинально зміниться, якщо з'явиться нестача в пропозиції. Тоді "настрій" трейдерів погіршиться на тлі геополітичної невизначеності.

Росія і Саудівська Аравія скорочують видобуток нафти: у чому причина

6 листопада, дві країни оголосили, що продовжать політику щодо добровільного скорочення видобутку нафти. Цього плану держави збираються дотримуватися щонайменше до кінця 2023 року.

Експерти вважають, що оскільки Росія і Саудівська Аравія є найбільшими провідними експортерами "чорного золота", то їхні дії збережуть обмежену пропозицію, оскільки побоювання з приводу попиту та економічного зростання продовжують чинити тиск на ринки сирої нафти.

"Це додаткове добровільне скорочення покликане посилити запобіжні заходи, що вживаються країнами ОПЕК+ з метою підтримання стабільності та балансу нафтових ринків", — повідомляло Reuters із посиланням на одне з джерел заяви.

Нагадаємо, що в G7 відмовилися розморозити активи РФ, поки агресор не виплатить Україні завдані їй матеріальні збитки. Також Фокус розповідав, що незважаючи на жорсткі міжнародні обмеження Росія все одно знайшла спосіб, як заробляти серйозні гроші, продаючи енергоресурси.