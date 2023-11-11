"Драйвер економіки": Україна не виключає ударів по нафтогазових обʼєктах РФ, – Міненерго

У випадку посилення обстрілів української інфраструктури Київ може бити по російських обʼєктах, сказав міністр Герман Галущенко.

Related video

Україна може атакувати російську нафтогазову інфраструктуру, якщо Росія посилить обстріли української енергетичної системи. Про це в інтервʼю для Politico сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

Росія регулярно здійснює кібератаки на українські електромережі, а якщо взимку посиляться обстріли, то Україна буде бити у відповідь. У міністра енергетики спитали, чи може означати заява Зеленського про "відповідь" на російські атаки, удари по нафтогазових обʼєктах той відповів, що "це було б справедливо".

"Це було б справедливо. Відповідаючи [на атаку Росії], ми робитимемо таким же чином, завдавши ударів по енергетичній інфраструктурі", — заявив Галущенко.

Важливо

Росія накопичила вже 800 ракет: Повітряні сили ЗСУ готові до захисту неба взимку, — Ігнат (відео)

У виданні стверджують, що удари по нафтогазових обʼєктах РФ можуть додати ще більше потрясінь на світових енергетичних ринках. Також Галущенко каже, що він не обговорював можливість ударів з американськими урядовцями. Наразі Європа сильно скоротила свою залежність від російської нафти та газу, але Кремль продає значні обʼєми Китаю та Індії, щоб стримувати світові ціни на нафту.

"Атаки на інфраструктуру не були б настільки критичними для цін, особливо коли ви говорите про газ і нафту. Я маю на увазі, що це те паливо, яке можна купити не тільки в Росії. Я впевнений, що світ міг би впоратися", — заявив Галущенко.

Окрім цього український міністр під час зустрічі з американськими колегами наполягав на санкціях проти атомної промисловості РФ, включно з "Росатомом". Мета полягає в тому, щоб змусити окупантів покинути Запорізьку АЕС. Ядерне паливо та технології — це один з найбільших експортних товарів РФ.

Нагадаємо, 11 листопада ЗС РФ вдарили балістикою по Києву. Спрацювала ППО.

Також в ніч проти 11 листопада окупанти атакували Україну дронами. Всього було запущено 31 дрон-камікадзе.