Пенсії в Україні: хто отримає понад 13 тисяч гривень

За даними пенсійного фонду, для пенсіонерів з інвалідністю першої групи з-поміж ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС мінімальні пенсійні виплати встановлено в розмірі понад 13 тисяч гривень.

Законодавством України встановлено мінімальні розміри виплат і надбавки для пільгових категорій пенсіонерів. Зокрема, ліквідатори та постраждалі від аварії на Чорнобильській АЕС мають право на пільговий розмір пенсії плюс надбавки залежно від категорії та групи інвалідності. Про те, який розмір пенсії призначають чорнобильцям, повідомив Пенсійний фонд України.

У якому віці виходять на пенсію чорнобильці

Люди, які працювали або жили на територіях, забруднених радіацією після аварії на ЧАЕС, мають право вийти на пенсію раніше. Пенсійний вік для цих категорій українців зменшується на строк від одного року до 13 років. Разом із цим на ту саму кількість років зменшується і розмір страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію.

За наявності стажу роботи на шкідливих та особливо шкідливих роботах, зниження пенсійного віку за цими пільгами підсумовується.

Пенсійний вік ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС знижується на таку кількість років:

на 5, 8 або 10 років (залежить від періоду і тривалості роботи в зоні відчуження)

працівникам за Списком №1 (особливо шкідливі та особливо важкі умови праці) — додатково на 3 роки;

працівники за Списком №2 (шкідливі та важкі умови праці) — додатково на 1 рік.

Постраждалі від Чорнобильської катастрофи також можуть вийти на пенсію раніше:

від 1 до 10 років (зменшення віку залежить від зони радіологічного забруднення та тривалості проживання або роботи в ній);

працівники за Списком №1 — додатково на 2 роки;

працівники за Списком №2 — додатково на 1 рік.

Розмір пенсій для чорнобильців

З 1 березня 2023 року чорнобильці, які отримали інвалідність унаслідок аварії на ЧАЕС, отримують пенсію, яка не може бути нижчою за встановлений мінімум:

I група інвалідності — 8187,48 грн;

II група інвалідності — 6549,98 грн;

III група та діти з інвалідністю — 5048,95 грн.

Крім пенсії за віком або інвалідністю, чорнобильці отримують надбавку, залежно від категорії постраждалих.

Категорія 1 (ліквідатори):

з інвалідністю I групи — 474,5 гривні;

з інвалідністю II групи — 379,6 гривні;

з інвалідністю III групи — 284,7 гривні.

Категорія 1 (постраждалі з інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС):

з інвалідністю I групи — 341,64 гривні;

з інвалідністю II групи — 227,76 гривні;

з інвалідністю III групи — 170,82 гривні.

Категорії 2-4

категорія 2 — 170,82 гривні;

категорія 3 — 113,88 гривні;

категорія 4 — 56,94 гривні.

Загальна сума пенсійних виплат з урахуванням усіх пільг і надбавок для ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи не може бути нижчою за встановлені суми:

13376,21 гривні — для осіб з інвалідністю I групи;

10700,97 гривні — для осіб з інвалідністю ІІ групи;

8025,73 гривні — для осіб з інвалідністю ІІІ групи.

Нагадаємо, деякі категорії українців можуть отримати виплати достроково. Пенсії в Україні громадяни зазвичай отримують після 60 років, але для певних категорій існує можливість отримати виплати раніше.

Раніше в Раді розповіли, кому пенсії збільшать, а кому зменшать у 2024 році. Нардепка Роксолана Підласа зазначила, що в бюджет заклали й витрати на покриття дефіциту Пенсійного фонду. Також наступного року планується запуск реформи солідарної пенсійної системи.