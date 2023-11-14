Більше роботи, менше кваліфікованих кадрів: у НБУ пояснили, як змінюється ринок праці

Кількість зайнятого населення в Україні поступово збільшується на тлі того, що відновлюється економічна активність і зростає попит на робочу силу. Але скорочення безробіття відбувається повільно.

Через повномасштабну війну багато українців втратили свої робочі місця, а деякі й зовсім виїхали за кордон у пошуках безпечного місця. Але тим, хто так і залишився в Україні, потрібно працювати, щоб утримувати сім'ю і заробляти кошти на життя. Тим часом, як прогнозують у Національному банку України (НБУ), рівень безробіття у 2023 році становитиме 19,1% порівняно з 21,1% у 2022-му. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Так, за словами начальника відділу аналізу реального та фіскального секторів Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Наталії Колесніченко, зайнятість поступово зростає завдяки відновленню економічної активності та збільшенню попиту на робочу силу. Але скорочення безробіття відбувається повільно.

"Показники все ще перевищують рівень, який був до повномасштабної війни, і ще довго залишатимуться високими", — зазначила вона.

За її словами, відновлення ринку праці відбувається нерівномірно в розрізі галузей і регіонів, відображаючи зміни в структурі економіки. У НБУ прогнозують, що диспропорції, характерні для ринку праці й раніше, поглиблюються через наслідки війни. Як підсумок, роботодавцям складно знайти кваліфікованих працівників, оскільки через міграцію та мобілізацію відбувається відтік робочої сили. При цьому макроекономічна стабільність підтримуватиме бізнес-активність і зайнятість і надалі.

Водночас безпекові ризики, які відповідно до жовтневого макропрогнозу НБУ залишатимуться високими щонайменше до кінця 2024 року. Через це мігранти не будуть активно повертатися в Україну, тому пропозицій на ринку праці буде обмежена кількість.

"Крім того, залишатимуться значними диспропорції та труднощі з пошуком кваліфікованих працівників, що також чинитиме тиск на інфляцію з боку витрат підприємств на заробітні плати", — додала вона.

Нагадаємо, як прогнозують в уряді, вже 2024 року рівень реальних зарплат українців буде на рівні 21 809 гривень, а з урахуванням інфляційних процесів зросте на 8,5% (раніше очікувалося зростання на 6,0%). Також у Кабінеті міністрів нещодавно назвали професії, які будуть дуже затребуваними після війни. Серед них виявилися робітничі спеціальності та фахівці у сфері будівництва і телекомунікацій.