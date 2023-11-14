Москва кидає виклик санкціям: як РФ обходить обмеження та заробляє на нафті

У жовтні 2023 року майже всі поставки російської нафти морськими шляхами здійснювалися вище за ліміт 60 доларів за барель.

Росія продовжує обходити західні санкції та уникає встановленого США цінового ліміту для продажу нафти. Країни вже роздумують, як можна посилити одне з найважливіших обмежень проти Москви, пише видання Financial Times.

Так, один із високопоставлених представників європейського уряду розповів журналістам, що майже всі поставки російської нафти, які відбуваються морськими шляхами, у жовтні не були здійснені нижче за ліміт 60 доларів за барель.

"Останні дані свідчать, що нам доведеться посилити заходи. Немає абсолютно ніякого бажання дозволяти Росії продовжувати це робити", — зазначив чиновник.

У публікації сказано, що західним чиновникам не подобається така ситуація, оскільки Росії вдалося завдати удару по спробам G7 обмежити потік коштів, що надходять до Кремля для фінансування повномасштабного вторгнення в Україну. За попередніми даними, РФ одержують за свою нафту близько 80 доларів за кожен барель.

Також наголошується, що у серпні майже три чверті всіх морських потоків нафти з Росії були без західної страховки.

"У жовтні лише 37 зі 134 суден, які перевозили російську нафту, мали західну страховку. Деякі західні страхові компанії отримали неправдиві декларації від російських нафтових компаній або трейдерів, які мають надати письмові запевнення, що ціна нафти нижча за 60 доларів. Одним із механізмів, за допомогою якого це досягалося раніше, є збільшення вартості доставки", — йдеться у матеріалі.

Тим часом, неурядова організація Global з'ясувала, що Болгарія дозволила мільйонам барелів російської нафти потрапити на місцевий російський нафтопереробний завод, що належить "Лукойлу", скориставшись своїм звільненням від заборони ЄС на російську нафту. Завдяки цьому РФ отримала додатковий 1 мільярд євро на війну проти України.

Крім того, як повідомило 7 листопада видання The Wall Street Journal, за підсумками жовтня РФ заробила на податках від нафти та газу вдвічі більше, ніж у вересні. А якщо порівняти надходження за жовтень минулого року, то вийде, що країна-агресор збільшила свій прибуток на чверть.