В обхід санкцій: Пентагон закуповував російську нафту, — The Washington Post

За даними журналістів, маршрут поставок пролягав через нафтосховище в Туреччині, що давало змогу приховати приналежність нафти до Росії. Фактично право власності на продукцію кілька разів переходило з рук у руки до того, як вона потрапила до Греції.

Нафта з Росії надходила на грецький нафтопереробний завод через Туреччину. З цього об'єкта нафту було передано на продаж у Пентагон, незважаючи на чинні міжнародні санкції. Про це повідомляє видання The Washington Post.

"Нафтопродукти, що походять із Росії, продовжували надходити на нафтопереробний завод Motor Oil Hellas на березі Егейського моря в Греції", — ідеться в матеріалі.

Зазначається, що маршрут поставок прокладався через нафтосховище в Туреччині, що забезпечувало можливість приховати походження нафти з Росії. Фактичне право власності на продукцію кілька разів змінювало власників, перш ніж вона потрапила до Греції.

За даними видання, встановити точну кількість мазуту російського походження в продукції, що закуповується Пентагоном, не є можливим. Продукти піддаються очищенню із застосуванням різних інгредієнтів, які не піддаються відстеженню в процесі виробництва.

З моменту набуття чинності заборони США в березні минулого року, Пентагон уклав із грецьким нафтопереробним заводом нові контракти на загальну суму майже $1 млрд.

Згідно зі звітами про відвантаження, з лютого понад 1 мільйон барелів авіагасу від Motor Oil Hellas також було надіслано державним і корпоративним покупцям в Італії, Франції, Іспанії та Великій Британії.

Представник Агентства оборонної логістики Пентагону Джо Йосва заявив, що у нього немає інформації про те, що паливо з Росії надходить до постачальника в Греції.

Агентство вважає, що його підрядники, зокрема Motor Oil Hellas, "несуть відповідальність за забезпечення дотримання застосовних законів і правил, що стосуються бізнесу з Росією і російськими компаніями" і "повинні підтвердити своє дотримання таких законів і правил у рамках процесу придбання".

Згідно із санкційними правилами, турецьким підприємствам дозволено приймати російське паливо. Грецький нафтопереробний завод не може цього зробити.

Нагадаємо, що з 5 грудня 2022 року Європейський Союз запровадив ембарго на імпорт морської нафти з Росії. Крім того, країни G7 і Австралія встановили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти.

Нагадаємо також, що за даними Міжнародного енергетичного агентства доходи Росії від експорту нафти в жовтні 2023 року скоротилися порівняно з попереднім максимумом через падіння світових цін на нафту і введення США санкцій проти суден, які порушують встановлений західний ціновий поріг.