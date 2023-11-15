Українці отримують платіжки з боргом за газ, якого немає: в "Нафтогазі" назвали причину

Подібні повідомлення надходять громадянам, які некоректно оплачували рахунки, не вказуючи особовий рахунок в призначенні платежу, або не передавали показання лічильників.

Деяким українцям можуть телефонувати щодо заборгованості за газ, якої немає. У компанії "Нафтогаз" розповіли, чому так може статися, та що робити в такому випадку.

У компанії наголосили, що споживачам, які некоректно оплачували рахунки за споживчий природний газ, тобто не вказували особовий рахунок в призначенні платежу, можуть прийти повідомлення про борг. Адже в такому випадку гроші зберігаються на рахунку "до з’ясування".

Що робити в такому випадку

У "Нафтогазі" розповіли, що споживачу, який опинився в подібній ситуації, потрібно скласти з постачальником послуг акт звіряння розрахунків. Таким чином в компанії зможуть переконатися, що всі оплати, які були здійснені, зараховані саме на особовий рахунок клієнта.

Також компанія зможе перенести кошти на особовий рахунок у разі неправильно зарахованих оплат від споживача та за умови надання повного пакета документів від платника для перенесення грошей.

Крім цього, борг може виникнути, якщо споживач не передає показання, адже в такому випадку оператор ГРМ передає показники не фактично спожитого обсягу газу, а розрахункового. У результаті споживачу потрібно передати показання лічильника або викликати контролера ОГРМ та здійснити контрольне зняття показань приладу обліку.

"В наступному місяці ми отримаємо скориговані обсяги споживання, які зменшать або збільшать суму заборгованості", — додали в "Нафтогазі".

Нагадаємо, в жовтні "Нафтогаз" попросив клієнтів не передавати персональні дані онлайн. У компанії вважають, що таким чином шахраї можуть пограбувати банківські рахунки українців.

Раніше в "Нафтогазі" розповіли, чому деякі українці після переходу на послуги компанії не можуть передати показники лічильника. Зокрема, акаунти деяких клієнтів на 104.ua були заблоковані, тоді як інформація про платежі не збереглася.