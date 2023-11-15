Під носом у ворога: Кабмін проведе важливий експеримент в окупованому Мелітополі

В уряді пояснили, що за допомогою експерименту хоча з'ясувати факти знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна. На основі отриманих даних громадянам у майбутньому надаватимуть компенсації.

У Кабінеті міністрів зібралися провести експериментальний проєкт, у рамках якого буде обстежено знищене майно в місті Мелітополь, яке зараз перебуває під контролем ЗС РФ. Процедура відбуватиметься з використанням дистанційного зондування Землі. Про це йдеться в постанові №1185, ухваленій наприкінці жовтня.

Відомо, що завдяки дистанційному зондуванню буде отримано дані про поверхню Землі. Для цього буде застосована аерофотозйомка або відбуватимуться спостереження та вимірювання з космосу.

"Метою експериментального проєкту є встановлення факту знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна та надання компенсації їхнім власникам", — ідеться в документі.

До експериментального проєкту долучиться Мелітопольська міська рада та Запорізька обласна військова адміністрація. Обстеження проводитиметься за заявами про надання компенсацій від власників майна.

Зазначимо, що з травня 2023 року в Україні працює Державна програма "єВідновлення", в рамках якої українцям виплачують до 200 тисяч гривень для ремонту пошкодженого житла. Гроші виплачують громадянам, житло яких:

було пошкоджено після 24 лютого 2022 року;

побудовано на неокупованій території, де не ведуться бойові дії;

підлягає відновленню;

не було відремонтовано самостійно.

На компенсацію від держави українці можуть купити будівельні матеріали, які потім використовують під час ремонтних робіт.

Крім того, в перші дні серпня стартував новий етап "єВідновлення", і в українців з'явилася можливість реєструвати заяву на компенсацію за зруйноване майно. Житлові сертифікати з грошима на купівлю нового будинку або квартири видають:

українцям, житло яких повністю зруйновано після початку вторгнення 24 лютого 2022 року;

громадянам, житло яких не підлягає відновленню неможливо;

особам, у яких будівлі розташовані на території, де не відбуваються активні бойові дії, і на неокупованій території.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, скільком українцям уже виділили кошти в рамках програми "єВідновлення". Також нагадаємо, що Кабмін також збирається надавати компенсацію громадянам, які самостійно ремонтували пошкоджене під час війни житло.