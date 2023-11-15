Нові санкції ЄС проти Росії торкнуться понад 120 осіб та компаній: деталі

Повідомляється, що у новому пакеті санкцій обмеження торкнуться військового, оборонного та ІТ-сектору. Також запропоновано нові обмеження на імпорт та експорт.

У Раду ЄС надійшли пропозиції стосовно 12 пакета санкцій проти Російської Федерації. Так, пропонується запровадити санкції ще проти понад 120 фізичних та юридичних осіб. Про це йдеться у повідомленні Європейської служби зовнішніх справ (EEAS).

Відповідну пропозицію подав Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ Жозеп Боррель разом з Єврокомісією.

Зазначається, що санкції торкнуться представників російського військового, оборонного та ІТ-сектору. Окрім того, у новому пакеті пропонується запровадити нові обмеження на імпорт та експорт, а також посилення заходів щодо дотримання граничної ціни на російську нафту та протидії обходу санкцій.

Серед іншого повідомляється, що заходи спрямовані на організаторів незаконних виборів на тимчасово окупованих Росією територіях, осіб, які підтримують війну РФ проти України та осіб, які несуть відповідальність за "перевиховання" українських дітей.

Санкції проти Росії

11 пакет санкцій проти Росії був затверджений наприкінці червня 2023 року. У ньому включили заходи, які спрямовані на боротьбу із обходом Росією вже раніше запроваджених обмежень.

Наступний, 12 пакет санкцій, передбачає обмеження на технології, які використовуються Росією у військових цілях. Зокрема, йдеться про зварювальні машини, хімікати, літієві батареї, двигуни для безпілотників тощо.

Також розглядається можливість запровадження з 1 січня санкцій на експорт алмазів. Під обмеження попаде імпорт діамантів РФ, які обробляють у третіх країнах.

Загалом у наступному пакеті санкцій передбачаються обмеження на торгівлю товарами на майже 5 млрд євро. На початку листопада зазначалося, що нові обмеження торкнуться близько 100 осіб та 40 компаній.

Нагадаємо, як повідомляв Financial Times, одне з найважливіших обмежень для РФ є ціновий ліміт на нафту, яку Росія обходить. Така ситуація не подобається західним чиновникам та вони думають над тим, як посилити обмеження. Зокрема, попри грантичну ціну Росія продає свою нафту за ціною близько 80 дол. за барель.

Тим часом у РФ кажуть, що світ й надалі намагатиметься стримувати економіку РФ, однак вони готові та адаптувалися, адже "Росія не одне десятилітття живе у цьому режимі".