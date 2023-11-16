"Це ще не межа": банки суттєво зменшать відсотки за кредитами в Україні

Причиною здешевлення кредитів називають суттєве зниження облікової ставки Національного банку. Фінансисти кажуть, що зміняться основні види запозичень.

В Україні всі банківські кредити здешевшають на 3-5%. Зниження ставок триватиме до кінця грудня 2023-го, а підсумковий розмір відсотків залежатиме від виду кредиту, його терміну та суми першого внеску. Про це OBOZ.UA розповіла фінансова експертка Олена Дмітрієва.

На початку 2024 року українці зможуть розраховувати на здешевшання іпотеки, споживчих та автокредитів, які вже стали доступнішими для громадян на 2-3%. Здешевшають і кредити для бізнесу.

За словами експертки, причиною здешевлення кредитів в Україні є суттєве зниження облікової ставки Нацбанку.

"У жовтні ключову ставку було знижено до 16%. Проте це ще не межа, й в грудні НБУ знову зменшить обліковку на 1-2 процентні пункти, до 14-15%. Тому ставки за кредитами продовжать падіння", — зазначила Дмітрієва.

За її словами, зниження облікової ставки є потужним поштовхом до зниження ставок за кредитами та розвитку партнерських програм банків з виробниками, постачальниками тих чи інших товарів.

На які кредити чекають зміни

Олена Дмітрієва пояснила, що залучені під кредитні програми кошти стали більш "дешевими", а тому дозволяють комерційним банкам активніше розвивати різні напрямки кредитування, зокрема:

іпотеку;

автокредитування;

споживче кредитування;

кредитування бізнесу (на придбання основних засобів: обладнання, автотранспорту тощо)

На українців чекають зміни вже впродовж грудня 2023 року, коли більшість банків напрацює нові кредитні та депозитні програми на випадок зменшення облікової ставки до 14-15%.

Банки сформують основні умови кредитних програм на перший квартал 2024 року.

"Це може спричинити помітне пожвавлення ринку кредитування. Впродовж перших трьох місяців 2024 року обсяг виданих позичок може на 15-20% перевищити показники аналогічного періоду 2023-го", — очікує експертка.

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