За блокування кордону України: Євросоюз може накласти санкції на Польщу, — ЗМІ

За словами представника Єврокомісії, розглядають питання про порушення польською владою регламенту ЄС щодо лібералізації торгівлі з Україною, дію якого нещодавно було продовжено до червня 2024 року.

Якщо проблема блокування кордону з Україною перевізниками не буде вирішена польською владою, Європейська комісія може ініціювати процедуру введення санкцій проти Польщі. Про це повідомляє польське RMF FM.

У Єврокомісії підкреслюють, що польська влада зобов'язана гарантувати безперервний потік товарів з України через так звані "коридори солідарності".

Представник Єврокомісії повідомив радіостанції RMF FM, що, відповідно до законодавства ЄС, польська влада має забезпечити вільний рух українських вантажівок на прикордонних переходах.

Дехто в ЄК вважає, що польська влада робить не все, щоб вирішити проблему і припинити протест польських перевізників, і Брюссель явно втрачає терпіння.

За інформацією з неофіційних джерел RMF FM стало відомо, що в Єврокомісії розглядають питання про можливе порушення польською владою регламенту ЄС щодо лібералізації торгівлі з Україною. Цей регламент було нещодавно продовжено до червня 2024 року. Наразі представники Єврокомісії мають провести аналіз правових підстав для можливого запуску процедури покарання.

Офіційно ЄК не хоче коментувати заходи, яких вона може вжити проти польської влади, оскільки запевняє, що переговори з Польщею та Україною тривають.

"Європейська комісія все ще перебуває в контакті з владою обох країн, ми не можемо коментувати потенційні заходи, оскільки дискусії тривають", — заявив представник Єврокомісії.

Нагадаємо, 6 листопада в Польщі почався страйк перевізників. У Державній прикордонній службі України заявляли, що організатори протесту планували пропускати тільки по одному вантажному автомобілю на годину, що призвело до колосальних заторів на кордоні.