"Газпром" без Європи: як скоротилися поставки газу і доходи російського гіганта

За підсумками 2023 року поставки російського газу до країн Євросоюзу мають знизитися більш ніж удвічі — до 28-29 мільярдів кубометрів із 62 мільярдів кубометрів ще 2022 року.

Через повномасштабне вторгнення в Україну Росія фактично втратила європейський ринок для збуту природного газу. Так, обсяги поставок у 2023 році знизилися майже на третину, водночас російський монополіст "Газпром" не публікує даних про постачання газу в країни Євросоюзу. Про це повідомляє агентство Reuters.

Так, середньодобові поставки природного газу з РФ до Європи в першій половині листопада знизилися на 6,7% порівняно з жовтневими рівнями. Розрахунки, засновані на даних європейської газотранспортної групи Entsog і щоденних звітах "Газпрому" про транзит газу через Україну, показали, що середньодобовий трубопровідний експорт російського газу в Європу знизився до 82,5 мільйона кубометрів у першій половині місяця з 88,4 мільйона кубометрів у жовтні.

У публікації наголошується, що російський "Газпром" закрив статистику щодо поставок ще на початку 2023 року. Журналісти офіційно зверталися до компанії з проханням надати дані, однак запит було проігноровано.

Проте, як пишуть журналісти, загальний обсяг поставок "Газпрому" до Європейського Союзу з 1 до 15 листопада через "Турецький потік" та Україну був на рівні трохи більше ніж 1 мільярд кубометрів. А в жовтні експорт зафіксовано на показнику в 2,74 мільярда.

Крім того, за даними видання, експорт природного газу "Газпрому" в Європу від початку року становив близько 24,4 мільярда кубометрів. Якщо такі темпи постачання збережуться до кінця року, то за підсумками 2023-го російські поставки скоротяться більш ніж удвічі — до 28-29 мільярдів кубометрів, при тому, що 2022 року показник становив цілих 62 мільярди кубометрів.

Транзит російського газу: чому Україна досі перекачує в Європу газ із РФ

Російським трубопроводом, частина якого пролягає в Україні, газ з РФ надходить до Європи досі, незважаючи на повномасштабну війну. Як пояснив нещодавно голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, транзит триває, оскільки Україна не хоче порушувати інтереси своїх європейських союзників.

"Це просто заради підтримки європейських країн, особливо тих, у яких немає виходів до моря. У деяких є обмежений доступ до інших каналів, наприклад, чехи, австрійці, угорці, словаки та інші. Це дуже важливе питання", — розповів днями глава "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

Повністю припинити транзит російського газу своєю територією Україна збирається наприкінці 2024 року.

Тим часом фінансова подушка російського газового монополіста "Газпрому" після того, як компанія втратила майже всіх своїх клієнтів у Європі, стрімко скорочується — Газпром щодня втрачає по 16 млрд рублів.

До слова, Євросоюз хоче назовсім позбутися російських енергоресурсів. Так, у планах країн ЄС — скоротити імпорт російського газу до 40-45 мільярдів кубометрів уже 2023 року.