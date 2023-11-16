"Наслідки будуть значні": Єврокомісія відвідала КПП, заблокований перевізниками Польщі
За даними журналістів, черги на кордонах надзвичайно великі, умови для далекобійників дуже важкі. Також зафіксовано масштабні економічні наслідки цього протесту.
Представники Єврокомісії відвідали один із пунктів пропуску на кордоні з Україною, який був заблокований польськими перевізниками, і зазначили, що наслідки цієї ситуації є "дуже серйозними". Вони висловили надію на те, що уряди України та Польщі зможуть знайти рішення цього конфлікту. Про це повідомляє Радіо Свобода.
У середу, 15 листопада, відбувся візит високопоставленої делегації Єврокомісії на пункт перетину кордону в Польщі, де відбуваються протести. Мета візиту полягала в участі в дискусіях з обома сторонами — урядом і протестувальниками.
"Цей візит дає нам змогу побачити ситуацію на місці та оцінити наслідки цього протесту, які є дуже значними. Черги на кордонах надзвичайно великі. Умови для далекобійників дуже важкі. Є також дуже значні економічні наслідки цього протесту. Звичайно, ми ретельно вимірюємо вплив цього на місцях", — заявив представник Єврокомісії Адальберт Янц.
Водночас представники Єврокомісії не змогли надати конкретні числові показники, які могли б описати ситуацію, що склалася, в арифметичному еквіваленті.
"У нас немає конкретних цифр, які ми можемо надати на цьому етапі щодо фактичного впливу на торгівлю. Але це хороше питання, і ми обов'язково побачимо, на якому етапі це відіб'ється на цифрах експорту, зокрема в сільськогосподарській частині, але також і з іншого боку", — сказав представник Єврокомісії Ерік Мамер.
Коментуючи вимоги польських перевізників щодо запровадження комерційних дозволів для українських колег, Янц підтвердив позицію, висловлену раніше Єврокомісією.
"Будь-яке повторне запровадження системи дозволів або квот для автомобільних перевезень є юридично неможливим, оскільки це було б несумісне з Угодою про автомобільний транспорт між Україною та ЄС. Ця угода про автомобільні перевезення, звісно, була укладена також за згодою держав-членів", — нагадав Янц.
На його думку, насамперед національні органи як держав-членів, так і України мають забезпечити дотримання положень угоди на практиці.
"Також якщо є проблеми з реалізацією — це те, що ми можемо обговорити і допомогти з дискусіями владі, щоб вирішити будь-які такі проблеми на практиці — в діалозі", — резюмував представник Єврокомісії.
Нагадаємо, 6 листопада в Польщі почався страйк перевізників. У Державній прикордонній службі України заявляли, що організатори протесту планували пропускати тільки по одному вантажному автомобілю на годину, що призвело до колосальних заторів на кордоні.