Обійшлися без "друкарського верстата": в НБУ розповіли, як зупинили емісію гривні

У 2022 році уряд залучив близько 12 мільярдів доларів у межах грошової емісії та ще 2,6 мільярда доларів, забравши прибуток Нацбанку за 2021/2022 роки.

У 2022 році Україні довелося вдаватися до емісії через повномасштабну війну з Росією. Але у 2023-му році ситуація дещо інша: Національний банк відмовився від емісійного фінансування державного бюджету, оскільки владі вдалося заручитися широкою міжнародною фінансовою підтримкою. Про це розповів в інтерв'ю The Globe and Mail голова НБУ Андрій Пишний.

"Відмовитися від емісії нам вдалося завдяки неймовірній консолідації міжнародної допомоги та активізації внутрішнього боргового ринку", — сказав він.

Пишний зазначив, що Національний банк і Міністерство фінансів активно обговорювали з партнерами фінансову допомогу, за допомогою якої можна було б покрити дефіцит бюджету. Як зазначив голова НБУ, його показники 2023 року стануть безпрецедентними, сягнувши 29% ВВП.

За його словами, 2023 року свою підтримку надали Міжнародний валютний фонд, країни Великої сімки, зокрема США, та інші міжнародні донори. Завдяки виконаній роботі нашій країні вдалося домовитися про отримання 45 мільярдів доларів як кредитів і грантів у 2023 році.

Водночас рік тому уряд залучив близько 12 мільярдів доларів від грошової емісії, а ще 2,6 мільярда було отримано з прибутку регулятора за 2021-2022 роки.

"Цього року ми змушені були докласти всіх зусиль, щоб уникнути емісійного фінансування", — підкреслив Андрій Пишний.

Сьогодні влада турбується з приводу того, що період, коли міжнародні партнери надавали фінансування нашій країні, може закінчитися або ж його сильно обмежать. Тоді як Україна ще довго потребуватиме чималого фінансування, навіть якщо війна закінчиться 2024 року.

"Важливо, щоб наші партнери залишилися з нами і наступного року. Міжнародна фінансова підтримка залишається для нас критично важливою і буде такою ще певний час", — зазначив голова НБУ.

До слова, про те, що Україні дедалі важче отримати фінансову підтримку, нещодавно розповідав міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, увага офіційних осіб у країнах-донорах дедалі більше зосереджується на майбутніх виборах, тоді як геополітична напруженість зростає.

"Я бачу велику втому, я бачу багато слабкості серед наших партнерів, вони хотіли б забути про війну, але війна все ще триває, повномасштабна", — сказав міністр Марченко, передає Reuters.

Проте у 2024 році Україна розраховує отримати від своїх партнерів щонайменше 42 мільярди доларів як фінансову підтримку.

"Уряд прогнозує, що повномасштабна агресія РФ проти України буде тривалою, і тому потреба в підтримці міжнародних партнерів у фінансуванні, зокрема соціальних і гуманітарних видатків, на 2024 рік не зменшиться і становитиме 42,9 млрд доларів", — повідомив у фейсбуці міністр фінансів Сергій Марченко.

Також Фокус розповідав, коли Україна зможе повернутися до довоєнного рівня доходів.