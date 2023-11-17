Залишити без прибутків: США намагаються "потопити" тіньовий флот Путіна

Для фігурантів передбачені наступні обмеження — заборона на операції з американськими компаніями та на доларові транзакції, а також заморожування всіх активів.

Сполучені Штати взялися тиснути на російські компанії, які викрили на транспортуванні барелів нафти із порушенням механізму "цінової стелі". Про це пише російське видання The Moscow Times.

Так, 16 листопада американський Мінфін оголосив про запровадження санкцій ще проти 14 компаній і трьох танкерів, які перевозили нафту в обхід санкцій. В "бан" потрапили 3 зареєстровані в ОАЕ фірми — Progress Shipping Company Limited, Kazan Shipping Incorporated і Gallion Navigation Incorporated.

Обмеження для них включатимуть — заборону на операції з американськими компаніями та на доларові транзакції і заморожування всіх активів.

Ці компанії володіють танкерами "Лиговский проспект", "Казань" і NS Century. Кожне із суден перевозило нафту дорожче за граничну ціну — $60 за барель.

"Судохідні компанії та судна, які беруть участь у торгівлі російською нафтою та використовують послуги коаліції "стелі цін", повинні чітко розуміти, що ми притягнемо їх до відповідальності" у разі порушень", — прокоментував санкції заступник міністра фінансів США Уоллі Адеймо.

Він наголосив, що Сполучені Штати мають намір "відрізати Кремль від прибутків", завдяки яким фінансується війна проти України та покарати тих, хто порушує "цінову стелю".

Нагадаємо, що до Ради ЄС надійшли пропозиції стосовно 12 пакета санкцій проти Російської Федерації. Так, пропонується запровадити санкції ще проти понад 120 фізичних та юридичних осіб.

Раніше повідомлялося, що 11 пакет санкцій проти РФ затвердили наприкінці червня 2023 року. До нього увійшли заходи, спрямовані на боротьбу із обходом Росією вже раніше запроваджених обмежень.