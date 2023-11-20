Гречка — новий суперфуд. Як у світі захопилися гречаною локшиною і чи вистачить крупи на всіх

В Україні гречка дуже популярна: її річне споживання становить понад 110 тисяч тонн, а періодичне подорожчання стає причиною хвилювань споживачів та інформаційним приводом для багатьох новин. У світі популярність гречаної крупи значно менше, хоча останнім часом і почали з’являтися новини щодо зростання попиту. Проте експерти кажуть, що європейці навряд чи змінюють свої харчові звички.

Ритейлери з Whole Foods Market представили головні тенденції у галузі продуктів харчування, які вони очікують у 2024 році. До переліку, зокрема, увійшов сплеск інтересу до гречаної крупи. Аналітики вважають, що гречка набирає обертів у сфері споживчих товарів завдяки своїм корисним властивостям, вмісту білка, вуглеводів та клітковини, а також природній відсутності глютена. Вже зараз на ринку представлені такі новинки, як гречані крекери Maine Crisp з пікантним інжиром та чебрецем, суміш гречаних млинців та вафель Bob's Red Mill. А у грудні дебютує веганське шоколадно-кардамонне печиво Fancy Pants Vegan з гречаним борошном.

Для українців гречана крупа є повсякденною їжею, проте в Європі зовсім інші смакові уподобання. Тому таке зростання зацікавленості з боку західних споживачів трохи дивує. Фокус разом з експертами розбирався, що сьогодні відбувається в Україні та в світі на "гречаному фронті".

Справляємося без імпорту: в Україні — рекордні врожаї гречки

Гречка в Україні настільки популярна, що її подорожчання стає справжнім "народним показником" інфляції. І разом з "індексом борщу" та "індексом бутерброду" деякі ЗМІ періодично ще й підраховують "індекс гречки". Щоправда, макаронів, які, в принципі, також є гарніром та можуть стати замінниками гречаної каші, українці їдять набагато більше. Але ж макарони — це не крупи, тож, першість гречки ніхто не оскаржує.

Українці їдять багато гречки, але макаронів — ще більше Фото: Shutterstock

"Україна є одним із лідерів вироблення та споживання гречки, тому в нас цей продукт є таким популярним, а увага до нього — великою. Ринок гречки є дуже обмеженим, адже її виробляє невелика кількість країн. Крім України, це, зокрема, Казахстан, Канада, Китай, Франція, Польща, США тощо", — зазначила у коментарі Фокусу виконавча директорка Насіннєвої асоціації України Сюзана Григоренко.

Ринок гречки є дуже обмеженим, адже її виробляє невелика кількість країн

Раніше Україна імпортували гречку з Росії та Білорусі, а зараз, звичайно, покриває внутрішній ринок самостійно — зусиллями українських фермерів. "У 2021 році, напередодні повномасштабного вторгнення, українські аграрії зібрали на той момент рекордні 105 тис. тонн гречки, у 2022-му цей показник склав близько 148 тис. тонн", — наводить цифри Григоренко.

У 2023 році фермери збільшили кількість посівних площ до 141,5 тис. га, тому у Міністерстві аграрної політики та продовольства прогнозували черговий рекордний врожай. Тільки за перший тиждень жовтня аграрії намолотили 173,8 тис. тонн гречки. Важливо згадати, що гречка відрізняється тим, що врожай крупи можна зібрати двічі за сезон.

На думку експертки, збільшення посівних площ під культуру може зменшити ціну на гречку на внутрішньому ринку.

"Наразі спостерігається достатній попит від переробників, ажіотажу немає. А ось говорити про великі об’єми гречки на експорт не можна, адже для цього потрібне отримання великої кількості дозвільних документів", — зазначила голова НАУ.

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Експерти, що були опитані Фокусом, "сенсаційні" новини щодо сплеску популярності гречки у світі сприйняли спокійно. Директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин впевнений, що зростання популярності гречаної крупи напряму пов’язане з міграцією слов’ян до ЄС. "З України до Європи поїхали 6-7 мільйонів любителів гречки, плюс біля мільйону з РФ. Інших причин немає. Ті, хто вважають, що європейці настільки оцінили гречану кашу, що навіть почали змінювати свої смакові уподобання, сильно помиляються. Головні споживачі гречаної крупи у Європі — це наші "гречкоїди", — зазначив експерт у коментарі Фокусу.

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Звісно, може здаватися, що цікавість до гречки у світі зростає, але це поки що невеликий відсоток, додає Сюзана Григоренко. "Однак, слід відзначити поживні властивості даної крупи. Вона містить багато протеїну, що добре для певних груп населення, зокрема, вегетаріанців. Тому гречка впевнено викликає інтерес, як новий суперфуд. Також гречка є гіпоалергенною. Це робить її доступною до споживання дітьми та хворими, що потребують особливого харчування", — вважає експертка.

Не помітила сплеску популярності гречки з боку європейців і дієтологиня-консультантка Альона Юдіна. "Гречка належить до круп'яних культур і є єдиною незлаковою рослиною в групі зернових. Раніше нею годували худобу, і в багатьох країнах гречку не їдять досі, вважаючи, що це їжа не для людей", — каже експертка.

Тут треба сказати, що якщо в США дійсно існує практика підкормки тварин на фермах гречаною крупою, то у світі все ж зараз гречкою цікавляться.

По-перше, гречана локшина стала одним з найрозповсюджених фаст-фуд-страв в країнах Азії, власне, вона продається і в Україні — це імпорт із Китаю.

По-друге, цієї крупи серед країн ЄС найбільше споживають у Литві, а споживання гречки зростає як у Китаї, де її активно вирощують, так і в Японії.

Як харчовий продукт гречка має широке споживання в багатьох європейських країнах Фото: Лайфхакер

"Як харчовий продукт гречка має широке споживання в багатьох європейських країнах. Найбільше, до речі, її їдять у Литві — 8 кг на рік, за фізіологічно необхідної норми 7 кг. Гречка там — національна страва. У країнах Бенілюксу та Великобританії гречана крупа продається навіть в аптеках для діабетиків. Дуже багато її споживають у Японії, це, до речі, одна з найбільших країн-імпортерів близько 50 тис. тонн щорічно. А як корм для тварин гречку використовують, наприклад, у США", — розповів виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий, передає UkrAgroConsult.

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Альона Юдіна впевнена: не можна казати, що одна каша значно корисніша за іншу.

"Не треба робити ідеал ані з вівсянки, ані з гречки. Всі крупи містять рослинні білки та незамінні амінокислоти в різній кількості. Можливо зростання популярності саме гречки, про яке кажуть західні аналітики, викликано тим, що вона не містить глютен, а сьогодні безглютенова дієта вийшла далеко за межі харчування хворих на целіакію та дуже популярна по всьому світу. Останнім часом закордонні дієтологи тільки про неї і говорять, можливо, тому попит на безглютенові продукти зростає", — зазначила дієтологиня.

Сьогодні безглютенова дієта вийшла далеко за межі харчування хворих на целіакію та дуже популярна по всьому світу

До речі, додає експертка, з круп не містить глютену не тільки гречка, але й рис, пшоно. Але пшоно зовсім непопулярне, а рис — навпаки, занадто популярний, мабуть вже багато кому набрид. Звісно, поза межами Індії, Індонезії, Китаю, Таїланду і В'єтнаму, де традиційно склався найбільший ринок і найвище у світі споживання крупи, і там навряд чи будуть змінювати свої погляди на базові продукти.

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"Проте, який би культ не робили з гречки, не можна з усіх круп їсти тільки її. Головне правило здорового харчування полягає в тому, що їжа має бути різноманітною, — нагадує Альона Юдіна. — З різних продуктів харчування ми отримуємо різні вітаміни та мінерали. Тому раджу періодично їсти всі каші, у тому числі і гречану".