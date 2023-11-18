На тлі нових санкцій: вартість російської нафти впала нижче "цінової стелі" G7, — ЗМІ

За словами журналістів, ціна на російську нафту Urals 17 листопада впала до 58-59 доларів за барель.

Вартість головного експортного сорту російської нафти Urals впала нижче встановленої країнами G7 "цінової стелі". Про це 17 листопада написало видання Reuters.

За словами журналістів, Urals тепер коштує нижче 60 доларів за барель. Зазначається, що це сталося на тлі нових санкцій США проти судновласників і зниженням світових цін на нафту на світовому ринку.

У матеріалі йдеться про те, що Мінфін США заявляв, що запровадив санкції проти трьох компаній у Саудівській Аравії та трьох суден, які їм належать. У Вашингтоні вважають, що ці суб'єкти брали участь в експорті російської сирої нафти ціною вище 60 доларів.

"Із середини липня основний експортний сорт Росії торгувався вище за 60 доларів на тлі скорочення видобутку країнами-виробниками ОПЕК+, включно з Саудівською Аравією і Росією", — написали журналісти.

Видання пише, що ціна на російську нафту Urals 17 листопада впала до 58-59 доларів за барель.

"Ціни на Urals впритул наблизилися до рівня цінової стелі й в деяких випадках нижче, це очевидний тренд", — сказало джерело агентства.

Нагадаємо, що керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, чи зможе РФ наростити виробництво у 2024-му. За його словами, противник планує наступного року продовжувати обходити санкції, щоб закуповувати необхідні для військової промисловості компоненти.

Також повідомлялося, що ЄС заборонить російські алмази з початку 2024 року. За інформацією журналістів, заборона застосовуватиметься до непромислових природних і синтетичних алмазів та ювелірних виробів із діамантами. Текст документа обговорили представники 27 урядів країн-членів ЄС.