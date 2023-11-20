Українським пенсіонерам виплатять до 1 000 гривень: хто може отримати надбавку

Нині розмір виплат складає 837 гривень, але після Нового року сума має зрости.

Українські пенсіонери можуть оформити додаткові виплати, які у 2024 році становитимуть майже 1 000 гривень. Таку можливість встановлює постанова Кабміну №261, в якій розібралися журналісти газети "На пенсії".

Пенсії в Україні — хто може отримати надбавку

На доплати можуть розраховувати пенсіонери, які:

старше 80 років;

проживають самостійно;

потребують постійного догляду за станом здоров’я;

отримують пенсію за віком.

Українці, яким виплачують пенсію з інвалідності, претендувати на надбавку не можуть. Те, що стан здоров’я пенсіонера потребує догляду, мають підтверджувати медики.

Пенсії в Україні — який розмір доплати

Надбавку виплачують щомісяця, і вона становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб із втраченою працездатністю.

Нині цей мінімум становить 2 093 гривні, але після 1 січня він має зрости до 2361 гривні. Тобто замість 837 гривень пенсіонери зможуть отримувати 944 гривні.

Пенсії в Україні — як оформити надбавку

Для оформлення цієї доплати пенсіонер має надати:

висновок лікарської комісії, який підтверджує необхідність постійного стороннього догляду;

паспорт;

ідентифікаційний номер;

витяг з Пенсійного фонду, який підтверджує відсутність отримання надбавки за догляд за пенсією.

Нагадаємо, через заплановане підвищення прожиткового мінімуму в Україні зростуть виплати. Зокрема, мінімальна пенсія замість 2 093 гривень становитиме 2 361 гривню.

Українські пенсіонери можуть оформити надбавки на дітей та за стаж. Окрім того, українці можуть отримувати доплати за свій вік.