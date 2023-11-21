Відбудувати мости і дороги: звідки Україна отримає кошти на відновлення зруйнованого Росією

У бюджеті-2024, порівняно з кошторисом, за яким країна живе нині, суттєво скорочено видатки на будівництво та інфраструктуру. Фокус дізнався, на які кошти уряд сподівається фінансувати відбудову України.

Акцизний податок на пальне, ввізне мито на транспортні засоби та інші надходження, які формують Державний дорожній фонд, у 2024-му будуть спрямовані на потреби оборони. Гроші на розбудову дорожньої інфраструктури уряд в ухваленому бюджеті-2024 не закладав. Про це пише Фокус у новій статті "Мільярди на відбудову. Як Україні відновити зруйноване Росією та звідки взяти на це гроші".

У головному кошторисі країни на наступний рік загалом передбачено інфраструктурних видатків на 8,5 млрд грн. Зокрема, в ньому є такі субвенції місцевим бюджетам:

на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту — 2,5 млрд грн;

— 2,5 млрд грн; на придбання обладнання, модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти — 1,5 млрд грн;

(харчоблоків) закладів загальної середньої освіти — 1,5 млрд грн; на облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я — 1 млрд грн.

Усі ці програми будуть профінансовані міжнародними партнерами, наголосили у Центрі аналізу публічних фінансів та публічного управління Київської школи економіки. Крім того, міжнародні організації фінансують окремі напрями відбудови. Приміром, Міжнародний банк реконструкції та розвитку реалізує проєкт з будівництва нових водогонів на 0,5 млрд грн. Серед міжнародних фінансових організацій активність проявляє Європейський інвестиційний банк. З початку війни ЄІБ за підтримки Європейської Комісії виплатив Україні понад 1,7 млрд євро, які пішли на нагальні потреби у відбудові інфраструктури країни. ЄІБ також запустив ініціативу "EU for Ukraine" на підтримку відновлення і реконструкції України.

Ремонт мереж, водогонів не входить до компетенції територіальних громад Фото: Цензор

Громади також беруть участь у відновленні. Однак повноваження територіальних громад щодо фінансування відбудови обмежені. "Самостійно місцеві бюджети можуть фінансувати лише власні (комунальні) заклади та майно, що знаходиться у їх власності, а також приймати програми підтримки відновлення житла мешканців", — сказали Фокусу в KSE.

До того ж їх фінансові можливості у наступному році, після вилучення "військового ПДФО", будуть скорочені. "У межах своїх місцевих можливостей поточний ремонт можливо й робитиметься. І це залежатиме від того, наскільки громада може собі це дозволити. На державному рівні серйозних проєктів великого будівництва не буде, крім стратегічних мостів", — прокоментував Фокусу політолог та фінансист Олексій Буряченко.

Не дорахується ресурсів і Фонд ліквідації наслідків збройної агресії — спецфонд у складі бюджету. Адже Нацбанк у 2024-му спрямує 17,7 млрд грн свого чистого прибутку до загального фонду державного бюджету.

На які гроші уряд сподівається відновлювати країну

За підрахунками Світового Банку, для відновлення та відбудови України на наступні 10 років потрібно приблизно 411 млрд дол. Гроші, які Україна отримує від міжнародних партнерів на відбудову, є значно меншими, порівняно з бюджетною допомогою. "Попри велике бажання міжнародних партнерів брати участь у відновлені України, все ж левова частка наданої ними фінансової допомоги — це гроші, що спрямовуються до державного бюджету для забезпечення, насамперед, фінансової стійкості — фінансування соціальних та гуманітарних видатків, а також для покриття дефіциту державного бюджету", — зауважили Фокусу в KSE.

Президент ЄК Урсула фон дер Ляйєн заявила про намір направити частину прибутку від заморожених активів РФ на відновлення України Фото: AP

Однак окрім прямої фінансової допомоги, міжнародні партнери, зокрема Європейський Союз і США, інтенсивно працюють над можливістю передачі Україні заморожених російських активів, які будуть спрямовані на потреби відбудови та відновлення нашої країни, додали аналітики.

Лідери ЄС шукають способи передачі доходів з активів РФ відповідно до чинних договірних зобов’язань та міжнародного права

"Лідери ЄС схвалили план передачі прибутків від заморожених російських активів на території ЄС, яких вже зараз накопичено приблизно 3 млрд євро. Окрім цього, як зазначає Голос Америки, комітетом із закордонних справ Палати представників Конгресу США було схвалено законопроєкт про направлення заморожених російських активів на допомогу Україні. Рішення ЄС і США є хорошими сигналами для України і безпосередньо до Росії, що їй все ж доведеться заплатити за вчинені на території нашої країни злочини", — наголосили в KSE.

Нагадаємо, в ухваленому бюджеті-2024 частина податку на доходи військових буде зарахована у повному обсязі до державного бюджету. Гроші підуть на закупівлю спецтехніки та обладнання, реформування та розвиток ВПК та на матеріально-технічне забезпечення військових частин ЗСУ.

Також Фокус писав, що у Литві вирішили штрафувати за допомогу Росії в обході санкцій. Кошти від штрафів будуть направляти до Фонду співробітництва для відновлення України.