Страйк польських перевізників: у НБУ підрахували, яких збитків зазнає Україна

Регулятор вважає, що якщо ситуація на польсько-українському кордоні залишиться на колишньому рівні, обсяги експорту щомісяця скорочуватимуться на 160 мільйонів доларів, а імпорту — на 240 мільйонів.

У Польщі з 6 листопада триває акція перевізників, які блокують українські вантажівки на кордоні. Ситуація матиме негативний вплив і на експорт, і на імпорт товарів в Україну. Загалом збиток може скласти 400 мільйонів доларів, повідомили виданню "РБК-Україна" в Національному банку.

За попередніми підрахунками, проведеними Національним банком України на основі даних Держмитниці, у 2023 році частка автомобільного транспорту в обсягах експорту становила близько 35%, а в імпорті — 70%.

"Якщо затримки транспорту залишаться на поточному рівні, максимальне щомісячне скорочення оцінюють у 160 мільйонів доларів для експорту та 240 мільйонів доларів для імпорту", — зазначили в Нацбанку.

Регулятор додав, що оскільки страйк на кордоні з Україною стартував 6 листопада, то скорочення експорту та імпорту в останньому місяці осені буде нижчим, ніж наведені оцінки.

За інформацією митниці, за підсумками жовтня поточного року імпорт в Україну збільшився до 5,64 мільярда доларів (а за підсумками третього кварталу було 5,36 мільярда, а після першої половини 2023 року — 5,07 мільярда доларів), експорт змінився несуттєво і становив 2,68 мільярда доларів.

Блокування українського кордону: що відомо

6 листопада польські перевізники влаштували на акцію протесту і заблокували рух вантажівок до пунктів пропуску. Через це на дорогах до пунктів пропуску утворилися багатокілометрові черги з вантажівок. Повідомлялося, що учасники акції пропускали лише по одній вантажівці на годину.

Перевізники, серед іншого, вимагають:

повернути дозволи;

посилити правила перевезень;

отримати доступ до системи "Шлях";

організувати окремі черги для порожніх фур.

У Держприкордонслужбі очікували, що протестувальники розблокують кордон після переговорів, але польські перевізники залишаються на місці та продовжують страйкувати. Як повідомляють ЗМІ, якщо польській владі не вдасться домовитися з перевізниками, то Єврокомісія накладе на Польщу санкції.

Раніше 15 листопада стало відомо, що Спілка автоперевізників Словаччини (UNAS) теж планує заблокувати кордон зі словацького боку для українських перевізників. Вони вимагатимуть, щоб українським перевізникам повернули видачу комерційних дозволів на перевезення всередині Євросоюзу (ЄС).