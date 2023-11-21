Деяких українців у Німеччині позбавлять соцдопомоги: кого торкнуться зміни

Українцям у Німеччині запропонують допомогу з працевлаштуванням і зобов'яжуть звітувати про пошуки роботи. А на громадян, які не захочуть приймати допомогу від влади, чекає неприємне покарання.

У Німеччині хочуть прискорити процес працевлаштування українських біженців. Зміни торкнуться навіть тих громадян, які ще недостатньо добре володіють німецькою мовою. Про це повідомляє видання Deutsche Welle.

Так, за словами міністра праці Німеччини Губертуса Гайля, близько 400 тисяч безробітних людей у Німеччині базово володіють німецькою мовою, з них майже 200 тисяч осіб — це українські біженці, які завершили інтеграційний курс або планують це зробити.

"Ми говоримо про потенційні 400 тисяч осіб на нашому ринку праці, які мають хоча б базові знання німецької мови", — розповів він.

Виконавчий директор німецької асоціації роботодавців (BDA) Штеффен Кампетер зазначив, що німецький уряд має приділяти працевлаштуванню біженців особливу увагу.

"Використовувати будь-який шанс для працевлаштування краще, ніж жити на соціальну допомогу", — сказав Кампетер.

Зазначається, що в Німеччині зроблять більш жорсткими правила для українських біженців. Наприклад, люди повинні будуть звітувати перед органами про свої пошуки роботи. Раніше такої вимоги для українських біженців не існувало, однак, як зазначив міністр праці Німеччини, скоро вона з'явиться.

При цьому громадянам України будуть всіляко допомагати з працевлаштуванням. Так, наприклад, агентство з праці, буде більш активно пропонувати українцям вакансії, які відповідають їхній кваліфікації та досвіду.

"Тим, хто не захоче співпрацювати або відмовлятися від запропонованої роботи, їм можуть скоротити виплати", — попередив Гайль.

Тим часом на українських біженців у Німеччині чекають й інші важливі зміни. Так, на початку листопада 2023 року стало відомо, що уряд перегляне політику щодо біженців, оскільки багато населених пунктів перевантажені потоком мігрантів. Так, крім скорочення загальних соціальних виплат для біженців із 2024 року, федеральний центр виплачуватиме за кожного шукача притулку в Німеччині загальну суму в розмірі 7,5 тисячі євро.

Нагадаємо, 29 вересня Європейський Союз продовжив тимчасовий захист для українських біженців до 4 березня 2025 року. Також зазначимо, що за даними Євростату, станом на кінець вересня тимчасовим захистом у країнах ЄС користуються 4,2 мільйона українців. Основними країнами Євросоюзу для біженців з України стали:

Німеччина — сюди після повномасштабної агресії РФ приїхали 1 194 900 мільйона осіб;

Польща — 958 655 тисяч осіб;

Чехія — 357 960 тисяч осіб.

Ще Фокус розповідав, що в деяких країнах Євросоюзу непрацевлаштованим українцям пропонують повертатися додому. Наприклад, у Норвегії громадянам із колективним захистом, які розглядають можливість переїхати назад в Україну, обіцяють виплатити 1,5 тисячі євро.