Регіональний кадр: Верховна Рада призначила нового голову Фонду держмайна

Новий голова ФДМ Віталій Коваль заявив, що слід зайняти "більш відповідальну позицію в системі державного управління".

Український парламент 21 листопада підтримав призначення Віталія Коваля на посаду голови Фонду держмайна України. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі народний депутат Ярослав Железняк.

"ЗА — 279", — написав він.

Сам Коваль також підтвердив своє призначення.

"Сьогодні Верховна Рада підтримала мою кандидатуру на посаду голови Фонду держмайна України. За — 279 голосів. А це означає, що потрібно зайняти ще більш відповідальну позицію в системі державного управління", — написав він.

Що передувало

Нагадаємо, до вересня 2023 року Фондом державного майна керував Рустем Умеров, який потім був призначений міністром оборони.

Замість Умерова головою Фонду держмайна планували призначити Ольгу Піщанську, яка була керівником Антимонопольного комітету. Незважаючи на звільнення з АМКУ, Піщанська відмовилася перейти до Фонду держмайна.

Хто такий Віталій Коваль

Віталій Коваль народився 1981 року в Рівненській області. У період з 2004 по 2006 рік працював у кредитному департаменті "Укргазбанку". У 2006-2019 роках був співзасновником або очолював підприємства в аграрній, транспортній та будівельній галузях: ТОВ "Атлант-транс", ТОВ "Інвесттрейдсервіс", ТОВ "РГС-Логістикгруп", ТОВ "ВВВ Монтаж" і ТОВ "Санако".

У 2019 році Коваля було призначено головою Рівненської обласної державної адміністрації.

У голови Фонду є професійна бізнес-освіта. У 2017 році Коваль отримав ступінь MBA у Львівській бізнес-школі Українського католицького університету. Також навчався в Aspen Institute Kyiv.

Що можна очікувати у Фонді держмайна

У травні 2023 року депутати ухвалили законопроєкт №8250 про реформу ФДМУ і розширили повноваження його голови. Тепер очільник фонду може самостійно призначати заступників і формувати команду, раніше це робив Кабмін.

Крім того, згідно із законом до Фонду держмайна відходять усі підсанкційні активи, які, за рішенням Вищого антикорупційного суду, мають стягнути в дохід держави. Серед великих об'єктів — Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат, виробник газобетонних блоків "Аерок", ТРЦ Ocean Plaza тощо.

"Запуск великої приватизації — одне з головних завдань для нового керівника", — наголосив народний депутат, заступник голови комітету ВР з питань економічного розвитку Олексій Мовчан.

Друге завдання для нового глави — збільшити кількість об'єктів малої приватизації, стверджує Мовчан.

Третє — налагодити ефективне управління об'єктів, які поки що не виставляються на продаж, як-от "Центренерго" та Одеський припортовий завод, додає нардеп.

Нагадаємо, Фокус писав, що, за словами економіста Центру економічної стратегії Богдана Прохорова, приватизація може допомогти відновити українську економіку. Також зазначимо, що в липні 2022 року Верховна Рада заборонила приватизувати оборонні підприємства. Так, до об'єктів, які не підлягають приватизації, було додано підприємства з виготовлення та ремонту всіх видів зброї, що перебуває на озброєнні ЗСУ.