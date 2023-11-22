"Втрати будуть набагато більшими": в ООН підрахували збитки Україні від вторгнення ЗС РФ

Помічник генсека ООН Мирослав Єнча заявив, що наразі післявоєнне відновлення України оцінюють у 400 мільярдів доларів, однак це попередні підрахунки, оскільки війна з РФ триває.

Війна Росії проти України триває вже понад рік, але гроші у Кремля все ніяк не закінчуються, незважаючи на міжнародні санкції. Тому Москва продовжує завдавати величезної шкоди нашій країні щоденними обстрілами, які знищують інфраструктуру. Тим часом Організація Об'єднаних Націй, український уряд, Світовий банк та Європейський Союз разом підрахували, скільки грошей знадобиться на післявоєнне відновлення України. Про це пише Укрінформ.

Так, за словами помічника Генсека ООН Мирослава Єнчі, тільки за попередніми підрахунками, на відновлення України знадобиться сума у понад 400 мільярдів доларів.

"Втрати від війни в Україні, ймовірно, будуть набагато більшими, ніж уже підтверджені, оскільки немає жодних ознак припинення насильства. Ба більше, є побоювання, що напади на мирне населення та об'єкти цивільної інфраструктури можуть посилитися в холодні місяці", — сказав він.

Результати підрахунку будуть використані для визначення пріоритетів інвестицій у відновлення та реконструкцію країни вже наступного року.

Тим часом ООН спільно з партнерами продовжують реалізовувати план реагування на зиму, у межах якого на допомогу можуть розраховувати 1,7 мільйона осіб.

Як зазначив Єнча, станом на сьогодні допомогу отримали близько 360 тисяч осіб. Для того щоб допомогти людям, які залишилися, необхідно ще 435 мільйонів доларів. За ці гроші буде відремонтовано будинки, закуплено зимовий одяг, опалювальні прилади та паливо. Також буде відремонтовано системи централізованого водопостачання та опалення.

Помічник Генсека ООН додав, що організація надала гуманітарну допомогу вже понад 10 мільйонам осіб у 2023 році. В ООН планують збільшити охоплення до 11 мільйонів осіб до кінця року.

Але майже чотири мільйони українців, які проживають на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, залишаються без гуманітарної допомоги, оскільки представників організації не пропускають у ці регіони російські окупанти.

"Міжнародне співтовариство має зберегти свою увагу до України і покласти край стражданням, спричиненим цією війною", — наголосив Мирослав Єнча.

Раніше Фокус писав про те, що росіяни зруйнували 116 тисяч цивільних об'єктів, за які РФ заплатить після війни. Також нагадаємо, що Україна збирається стягнути з Росії репарації на суму не менше 300 млрд доларів. Ці гроші — еквівалент заморожених активів Банку РФ у країнах "Великої сімки".