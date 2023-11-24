Виплати для переселенців планують змінити: хто зможе отримати допомогу

У Раді зареєстрували законопроєкт №9653, який передбачає перелік підстав для відмови у виплаті допомоги переселенцям. Фокус з’ясував, хто не зможе отримати виплату у разі його ухвалення.

З 1 вересня деяким категоріям внутрішньо переміщених осіб (ВПО) виплату допомоги на проживання, яка становить 3 тисячі гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисячі гривень для всіх інших, — припинили. Про це пише Фокус у новій статті "У виплаті відмовлено. Чому влада хоче змінити порядок надання допомоги вимушеним переселенцям".

Зокрема, у допомозі відмовили, якщо після верифікації було встановлено, що особа:

придбала транспортний засіб, з року випуску якого минуло менш як п’ять років (крім мопеда або причепа);

здійснила на суму, що перевищує 100 тис. гривень, купівлю земельної ділянки, квартири (будинку);

має на депозиті в банку кошти у загальній сумі, що перевищує 100 тис. гривень.

"Допомога тепер надається строково. Вона призначається на 6 місяців, але може бути продовжена ще на півроку, але тільки з урахуванням ступеня вразливості ВПО. Це можуть бути особи похилого віку, інваліди, незабезпечені особи або особи, які утримують трьох і більше дітей", — зауважила Фокусу юристка RIYAKO&PARTNERS Катерина Голубцова.

В уряді можуть запровадити продовження виплат ВПО з малолітніми дітьми у регіонах, де не працюють дитсадки Фото: УНІАН

Нещодавно віцепрем'єрка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук запропонувала продовжити виплати переселенцям із малолітніми дітьми у регіонах, де не працюють дитсадки.

Між тим у Раді з’явився законопроєкт №9653, який пропонує закріпити законодавчо підстави для відмови у виплатах. Загалом ідея закріпити критерії в законодавстві раціональна. "Адже закон не можна так швидко змінювати в ручному режимі, як це роблять в Кабінеті міністрів. Це певна гарантія стабільності у визначенні підстав відмови у наданні допомоги", — сказав Фокусу юрист Ростислав Кравець.

Більші ліміти на покупки: як пропонують змінити критерії для допомоги ВПО

Як зазначають автори ініціативи, діючі норми не беруть до уваги той факт, що "певна особа протягом трьох місяців перед зверненням могла здійснити суттєві витрати чи оплатити послуги на суму від 100 тис. грн одним платежем, однак в цей самий період внаслідок збройної агресії, наприклад, потраплянням ракети в будинок, може втратити власне рухоме чи нерухоме майно, інші матеріальні цінності". Тож пропонують не припиняти виплату допомоги, якщо за результатами верифікації встановлено наявність депозиту на суму до 200 тис. грн, а не 100 тис. грн, а також факт купівлі товарів до 200 тис. грн та автомобілю.

Депутати пропонують закріпити вичерпний перелік підстав для припинення виплат ВПО Фото: УНІАН

Отже, депутати ініціюють такий перелік підстав для відмови у призначенні чи припиненні виплат щомісячної допомоги:

ВПО знята з обліку ;

; особа повернулася до покинутого місця проживання;

до покинутого місця проживання; було виявлено факт надання ВПО недостовірної інформації або неповідомлення про зміну обставин, що впливають на призначення допомоги;

інформації або неповідомлення про зміну обставин, що впливають на призначення допомоги; перебувають за кордоном більш як 30 календарних днів підряд (до 30-денного періоду перебування за кордоном не включаються дні службового відрядження, оздоровлення дітей, стажування, лікування та ін., що підтверджується відповідними документами);

більш як 30 календарних днів підряд (до 30-денного періоду перебування за кордоном не включаються дні службового відрядження, оздоровлення дітей, стажування, лікування та ін., що підтверджується відповідними документами); має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у загальній сумі, що перевищує 200 тис. гривень , або облігації внутрішньої державної позики, строк погашення яких настав або визначений моментом пред’явлення вимоги, на загальну суму, що перевищує 200 тис. гривень;

, або облігації внутрішньої державної позики, строк погашення яких настав або визначений моментом пред’явлення вимоги, на загальну суму, що перевищує 200 тис. гривень; ВПО під час отримання допомоги здійснила на суму, що перевищує 200 тис. гривень, купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), іншого нерухомого майна, цінних паперів та інших фінансових інструментів, віртуальних активів, інших товарів довгострокового вжитку ( крім будівельних матеріалів, якщо в особи пошкоджено/знищено житло, та автомобілів );

); внутрішньо переміщена особа відбуває покарання в місцях позбавлення волі;

в місцях позбавлення волі; засуджена за вчинення кримінального правопорушення , передбаченого статтями 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), 111 (державна зрада) або частинами третьою — восьмою статті 111՛ 5 ККУ (колабораціонізм), або оголошені в розшук у разі отримання такої інформації;

, передбаченого статтями 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), 111 (державна зрада) або частинами третьою — восьмою статті 111՛ 5 ККУ (колабораціонізм), або оголошені в розшук у разі отримання такої інформації; є заява ВПО про припинення виплат.

Депутати пропонують не відмовляти у виплаті ВПО, яка має на депозиті до 200 тис. грн

"Законопроєкт №9653 у разі його прийняття внесе певні зміни для ВПО. Даний законопроєкт передбачає розширення Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" щодо гарантування права внутрішньо переміщених осіб на виплату допомоги на проживання" новою статтею, яка передбачає конкретний список підстав, наявність яких необхідна для отримання виплат ВПО, окрім вже того, що особа включена до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб. У разі прийняття законопроекту будуть чітко прописані підстави, при яких виплати щомісячної допомоги не призначаються та можуть бути припинені", — резюмувала Голубцова.

Нагадаємо, Кабмін України 21 листопада удосконалив порядок виплат вимушеним переселенцям. Зокрема, у разі повторного переміщення унаслідок обов’язкової евакуації після 1 серпня 2023 року особи, які раніше отримували виплати, зможуть отримувати допомогу протягом ще 6 місяців.

Також Фокус писав, що у Німеччині хочуть прискорити процес працевлаштування українських біженців. За словами міністра праці Німеччини Губертуса Гайля, українці скоро повинні будуть звітувати перед органами про свої пошуки роботи.