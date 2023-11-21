Виплати ВПО: уряд змінює процедуру надання фінансової допомоги

Кабмін України 21 листопада удосконалив порядок виплат вимушеним переселенцям. У Мінреінтеграції розповіли, що тепер зміниться для громадян.

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В Україні запровадять зміни, які торкнуться виплат для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Зокрема, як повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції з тимчасово окупованих територій, у разі повторного переміщення в результаті обов’язкової евакуації після 1 серпня 2023 року особи, які раніше отримували виплати, зможуть користуватися фінансовою допомогою ще впродовж пів року.

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У відомстві зазначають, що ця умова стосується тільки тих громадян, інформація про яких є у списках евакуйованих. Вони затверджуються обласними військовими адміністраціями.

"Нам важливо, щоб люди відчували підтримку держави, що вони не залишилися сам на сам зі своїми проблемами", — наголосила віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Також для переселенців погодили ще низку змін. Наприклад:

в межах змін фінансова допомога ВПО призначатиметься на пів року. Переселенці, які деякий час проживали за кордоном, можуть звертатися за призначенням виплат через 15 робочих днів після повернення в Україну. Це стосується тих, хто оформлює виплати вперше;

у разі повторного переміщення в результаті обов’язкової евакуації після 1 серпня 2023 року особи, які раніше отримували виплати, зможуть отримувати допомогу протягом ще 6 місяців. Але за умови їх включення до списків евакуйованих, які затверджуються обласними військовими адміністраціями. А у разі евакуації за допомогою волонтерів чи самостійно необхідно повідомити ОВА;

ВПО отримуватимуть виплати 3 місяці після дати завершення бойових дій (можливих бойових дій) або тимчасової окупації у населених пунктах, із яких вони перемістилися. Раніше виплати припинялися на наступний місяць.

Також переселенці працездатного віку, які наразі не є працевлаштованими, але отримують допомогу від держави, мають впродовж трьох місяців з дня оформлення виплат ВПО, посприяти своїй зайнятості.

"Шляхом працевлаштування, реєстрації як фізичної особи–підприємця, подання заяви для отримання гранту на бізнес/ваучера на навчання тощо. Або набути статусу безробітного, зареєструвавшись у центрі зайнятості", — зазначають у Мінреінтеграції.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що держава збереже за деякими внутрішніми переселенцями виплати на проживання. Мова про ВПО, які займаються вихованням неповнолітніх дітей та мешкають у регіонах, де не працюють дитячі садки.

Також нещодавно Фокус розповідав, як держава допомагає переселенцям із пошуком роботи після вимушеного переїзду.