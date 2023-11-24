Робота з ненормованим графіком: як мають виплачувати зарплату

У Державній службі України з питань праці пояснили, які є нюанси у виплатах працівникам, які працюють за нефіксованим робочим графіком.

Багатьом українцям знайомо, що таке працювати в умовах ненормованого графіка. Утім, мало кому відомо, що такий розпорядок передбачає мінімальну тривалість робочого часу. Про це розповіли в пресслужбі Центрально-Західного міжрегіонального управління Держпраці.

Мінімальна тривалість робочого часу працівників, які виконують роботу на основі трудового договору з нефіксованим робочим часом, за календарний місяць має становити 32 години.

Водночас, якщо працівники з нефіксованим робочим часом протягом календарного місяця працювали менше за зазначену норму, їм має все одно нараховуватися зарплата.

"Якщо працівник протягом календарного місяця виконував роботу менше ніж 32 години, йому має бути виплачено зарплату не менше ніж за 32 години робочого часу, згідно з умовами оплати праці, визначеними трудовим договором (ч. 12 ст. 21-1 КЗпП)", — сказано в повідомленні.

Також у держструктурі розповіли, що щодо працівників, які працюють із місячними окладами, має виконуватися мінімальна державна гарантія у вигляді мінімальної місячної зарплати. Водночас щодо працівників із погодинною оплатою — у вигляді мінімальної зарплати в погодинному розмірі.

Згідно зі статтею 8 закону "Про Державний бюджет України на 2023 рік", розмір мінімальної заробітної плати такий:

у місячному розмірі — 6,7 тисячі гривень;

у погодинному розмірі — 40,46 гривні.

Мінімальна зарплата в погодинному розмірі застосовується:

на підприємстві незалежно від форми власності, якщо встановлено в колективних договорах або за погодженням з профспілковими органами погодинну оплату праці із застосуванням нормованих завдань, а також обліку фактичного робочого часу;

щодо фізособи, яка працює з погодинною оплатою;

у бюджетній установі, організації в разі ухвалення урядом рішення про встановлення робітникам погодинної оплати праці.

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