Нова пам'ятна монета "Рік Дракона" з шевроном ЗСУ – в НБУ розповіли, як придбати (фото)

Нумізматична новинка від Нацбанку стане символом відваги та сили Збройних сил, а ще — нагадуванням, що 2024 рік, який наближатиме перемогу України, — це рік Дракона за китайським календарем.

В Україні з'явиться пам’ятна монета з нагадуванням про подвиг наших захисників і захисниць у стилі 12-річного східного календаря із символом наступного року — Драконом. Її присвячено Збройним силам України. Про це йдеться в повідомленні Нацбанку.

Як зазначили в НБУ, 2024-й — це передусім рік продовження боротьби, героїзму та мужності ЗСУ. Українські воїни зустрінуть новий рік на фронті, захищаючи країну. Тому нова пам'ятна монета "Рік Дракона" міститиме також шеврон Збройних сил України як символ їхньої відваги та сили.

Який вигляд має монета

Пам"ятна монета "Рік Дракона" — реверс Фото: НБУ

На реверсі монети в центрі зображено стилізований символ східного календаря 2024 року — дракона. Праворуч на драконі міститься шеврон Збройних сил України.

На аверсі по колу можна побачити 12 символів східного календаря, у центрі кола — стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на дракона.

Пам"ятна монета "Рік Дракона" — аверс Фото: НБУ

Дизайн монети створила художниця Марина Куц і скульптор Володимир Дем’яненко.

Номінал монети "Рік Дракона" — 5 гривень, обсяг — 80 тисяч штук у сувенірній упаковці.

Її ведено в обіг 24 листопада 2023 року.

Як придбати нову монету, яка ціна

Придбати пам’ятну монету "Рік Дракона" можна вже з 24 листопада в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку.

Загалом через інтернет-магазин буде реалізовано 40 тисяч монет, перші 15 тисяч монет будуть доступні для купівлі в день її введення в обіг, із 24 листопада.

Коштує монета "Рік Дракона" 131 гривню.

Раніше Національний банк України на честь річниці визволення Херсона випустив нову пам'ятну монету "Антонівський міст".

А 2 листопада стало відомо, що НБУ продав із резервів рекордний із 2022 року обсяг доларів. Загалом від початку 2023 року НБУ, щоб підтримати стабільність на фінансовому ринку, продав 22,604 мільярда доларів.