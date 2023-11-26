Пенсії в Україні: кому зменшать виплати у 2024 році

За словами народної депутатки Роксолани Підласи, із січня в Україні деякі пенсійні виплати нараховуватимуть по-новому. Це необхідно для того, щоб відрегулювати систему.

Попри те, що 2024 року низка пенсійних виплат зросте, деякі громадяни можуть отримати значно менше грошей. Про це розповіла народна депутатка Роксолана Підласа.

За її словами, наступного року буде запроваджено масштабну індексацію виплат і з'явиться пенсійна бальна система. Деякі громадяни отримуватимуть менше грошей і пов'язано це з певними професіями.

"Тобто ті, хто зараз отримує найменші пенсії, матимуть зростання виплат. Водночас, для чиновників, які вийшли на пенсію і отримують якісь астрономічні суми, ми плануємо зниження таких пенсій. Усе це робиться для того, щоб солідарна пенсійна система була справедливішою", — ідеться в повідомленні.

Окремо було зазначено, що нова система буде максимально відрегульована і тим самим великі виплати чиновників зменшаться. Це допоможе збільшити суму виплат для інших громадян.

Народна депутатка додала і про виплати громадянам, які є внутрішньо переселеними. Таких станом на листопад 2023 року близько 2 мільйонів і на їхню підтримку в бюджеті заклали 57,6 мільярдів гривень.

До слова, раніше повідомлялося, що мінімальні виплати для українців зростуть у січні. У державному бюджеті закладено, що деякі пенсійні виплати буде збільшено з першого дня 2024 року. Також зросте прожитковий мінімум. У результаті громадяни отримуватимуть 2361 гривню, замість 2093.

Раніше Фокус писав, що для того, щоб заробити максимальну пенсію, потрібно отримувати близько 70 тис. грн заробітної плати протягом 35 років. Найвища пенсія — у суддів у відставці, у середньому — близько 100 тис. грн.