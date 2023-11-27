"Це безглуздо": РФ більше не може продавати нафту в Індію, — Reuters

За даними журналістів, російські постачальники нафти не можуть укладати угоди в індійських рупіях через неофіційні вказівки російського центрального банку, що він не прийматиме цю валюту.

Торговий маршрут у сфері нафтової індустрії, який у Росії вважається одним із найприбутковіших після запровадження західних санкцій, зіткнувся із серйозними труднощами через проблеми з оплатою в іншій валюті, окрім долара, і наразі не має перспективного короткострокового рішення. Про це повідомляє видання Reuters.

Як зазначено в статті, протягом багатьох років долар США слугував ключовою валютою для міжнародної торгівлі нафтою, і спроби знайти альтернативу стикалися з труднощами конвертації та політичними перепонами.

Ситуація ускладнилася, коли в липні Індія, що стала найбільшим споживачем морської нафти з Росії після відмови європейських клієнтів, наполягла на проведенні оплати в рупіях. За інформацією трьох джерел, знайомих із ситуацією, торговельна діяльність практично припинилася.

Неофіційні джерела, які вважали за краще залишитися невідомими, передали інформацію про те, що постачальники нафти з Росії стикаються з перешкодами при укладанні угод в індійських рупіях. Це пов'язано з тим, що російський центральний банк, згідно з неофіційними вказівками, не прийматиме цю валюту.

Одне джерело в російському банку, тісно пов'язане з російським центральним банком, висловило думку, що отримання доходів у неконвертованій валюті, яка має обмежену цінність за межами Індії, є "безглуздим". На думку іншого джерела, у Росії обмежені можливості витрачання рупій, оскільки їхній імпорт з Індії є незначним.

За словами двох джерел, приблизно в середині серпня принаймні дві великі російські нафтові компанії пригрозили переспрямувати близько дюжини танкерів, у яких було до мільйона тонн нафти, що прямували до Індії, в інші пункти призначення.

Як тимчасове вирішення конфлікту, пов'язаного з індійськими угодами, вантажі було оплачено поєднанням китайського юаня, гонконзького долара як перехідної валюти до юаня і дирхама ОАЕ, який прив'язаний до долара США.

Однак вони заявили, що залишається проблема пошуку життєздатної альтернативи долару і що проблеми зачіпають покупців в Африці, Китаї та Туреччині, які стали найбільшими покупцями російської нафти.

Однак найбільша проблема стосується Індії, яка, згідно з даними LSEG і розрахунками Reuters, купує понад 60% російської морської нафти. Це найбільший покупець морської нафти з Росії після Китаю.

Передбачається, що проблеми посилюватимуться з посиленням контролю над торгівлею. У відповідь на це Вашингтон ввів перші санкції проти власників танкерів, які перевозять російську нафту за ціною, що перевищує західний ціновий поріг у 60 доларів.

Нагадаємо, що з 5 грудня 2022 року Європейський Союз запровадив ембарго на імпорт морської нафти з Росії. Також країни G7 та Австралія встановили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти.

Також Фокус повідомляв, що країни G7 вирішили відкласти регулярні перегляди цін на російську нафту, оскільки "чорне золото" різко подорожчало.