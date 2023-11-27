Найнебезпечніші професії у світі: в ООН повідомили, які фахівці мільйонами щороку гинуть на робочому місці
За один рік понад 395 мільйонів людей отримали несмертельні травми внаслідок робочої діяльності.
Щороку як безпосередньо на своїх робочих місцях, так і внаслідок трудових буднів у світі гинуть мільйони людей. Є топ професій, де це, на жаль, відбувається найчастіше. В ООН підрахували кількість нещасних випадків на робочому місці або пов'язаних з роботою захворювань і, згідно доповіді Міжнародної організації праці (МОП) зробили перелік небезпечних профечій.
За інформацією Міжнародної організації праці, близько трьох мільйонів чоловіків і жінок щороку гинуть через свою роботу.
27 листопада Міжнародна організація праці (МОП) надала дані про рівень смертності на роботі і представила їх під час Всесвітнього конгресу з охорони праці, що розпочався в Сіднеї.
Згідно з доповіддю, серцево-судинні, онкологічні та респіраторні захворювання є причиною більшості смертей на роботі.
МОП повідомила статистику, зокрема, за 2019 рік. Тоді понад 395 мільйонів людей отримали несмертельні травми внаслідок робочої діяльності. Близько двох з половиною мільйонів смертей щороку трапляється через серцево-судинні, онкологічні та респіраторні захворювання, спровоковані працею. А понад 300 тисяч людей гинуть через нещасні випадки на робочому місці.
Найнебезпечніші професії: що виявили фахівці
Експерти надали четвірку галузей, де люди гинуть найчастіше.
- Сільське господарство,
- Будівництво,
- Лісове господарство,
- Рибальство.
Рівень смертності серед чоловіків більш ніж удвічі вищий, ніж серед жінок, констатують у МОП.
Додамо, що МОП регулярно оновлює дані про число жертв нещасних випадків і статистику професійних захворювань.
Тим часом українські експерти повідомляють, що країна потребує 40 млрд доларів 2024 року, щоб зберігся рівень зарплат і пенсій для громадян. Як і до великої війни проти РФ, підприємцям потрібні ті фахівці, які можуть принести компанії гроші, а саме: продавці-консультанти, менеджери з продажів, а також швачки, водії та бухгалтери.
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