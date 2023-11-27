Єдине вікно для міжнародної торгівлі: для українців відкрили новий сервіс — як ним користуватися

За інформацією Держмитслужби, тепер і юридичні особи, і просто громадяни зможуть швидко визначити статус митного оформлення своїх міжнародних відправлень.

Державна митна служба України створила для українців новий сервіс, який дасть змогу моніторити статус митного оформлення міжнародних поштових та експрес-відправлень. Про це повідомляється на єдиному Урядовому порталі.

"Єдине вікно для міжнародної торгівлі" Державної митної служби України — це сервіс не тільки для учасників зовнішньоекономічної діяльності, а й для громадян", — уточнюється в інформації.

Як йдеться у повідомленні, користувачі можуть швидко встановити статус проходження відправлення на митниці, ввівши в особистому кабінеті відповідний номер.

Алгоритм дій

Для цього необхідно увійти в особистий кабінет: https://cabinet.customs.gov.ua/post і додатково вказати ту адресу електронної пошти, яку було надано оператору або відправнику.

Потім користувач отримає можливість бачити повний протокол проходження посилки через процес митного оформлення.

Нагадаємо, раніше в Україні змінилися і правила надання гуманітарної допомоги. Уряд зняв низку обмежень для ввезення товарів як гуманітарної допомоги без сплати податків і запровадив спрощений порядок їх декларування.

З 1 листопада Кабмін запровадив нові правила експорту агропродукції в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, 3 листопада Фокус писав про те, що в "Дії" запустили нову важливу послугу — у застосунку тепер можна сплатити штраф за адміністративне правопорушення.

Кабінет міністрів України підтримав запуск проєкту "е-Підприємець", який об'єднає 12 послуг для бізнесу в одну комплексну форму на порталі "Дія".