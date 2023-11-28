Поза санкціями: ЄС знову купує російські добрива

Окрім природного газу, нафтопродуктів, металу ЄС закуповує в РФ і добрива. У третьому кварталі 2023 року частка імпорту останніх повернулася до довоєнного рівня.

На торгівлю європейських країн з Росією сильно вплинули імпортні та експортні антиросійські санкції, запроваджені Євросоюзом після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Проте імпорт деяких позицій, зокрема, добрив повернув собі частку довоєнного рівня. Про це свідчать дані Євростату.

Сезонно скориговані значення свідчать, що частка Росії в імпорті за межі ЄС впала з 9,5% у лютому 2022 року до 2,0% у вересні 2023 року, тоді як частка експорту за межі ЄС впала з 3,8% до 1,4% за той же період.

Що закуповує ЄС

В основному Євросоюз купує в Росії природний газ, нафтопродукти, нікель, залізо, сталь та добрива.

РФ замінив Китай. Він став основним постачальником чавуну та сталі після падіння імпорту з Росії.

Частка російського імпорту товарів до ЄС зменшилася з 9,5% у лютому 2022 року до 2% станом на вересень 2023 року Фото: Євростат

Частка Росії в імпорті за межі ЄС зменшилася для більшості ключових товарів: з 9,5% у лютому 2022 року до 2% станом на вересень 2023 року.

Загалом природний газ, нафтові масла, нікель, залізо та сталь і добрива становлять близько двох третин загального імпорту з Росії за межі ЄС.

Експорт ЄС до Росії впав із 3,8% від усього експорту за межі Євросоюзу до 1,4% за звітний період.

У березні 2022 року піковий дефіцит торговельного балансу ЄС з Росією становив 18,6 млрд євро через високі ціни на енергоносії. Дефіцит скоротився до 100 млн євро в березні 2023 року і дещо зріс (до 1 млрд євро) станом на вересень 2023 року.

У період із третього кварталу 2021 року до третього кварталу 2023 року частка Росії в імпорті природного газу до ЄС знизилася на 27 відсоткових пунктів. Частка в імпорті нафтопродуктів – на 25 в.п., нікелю – на 14 в.п., сталі – на 9 в.п.

Природний газ, нафтові масла, нікель, залізо та сталь і добрива становлять близько двох третин загального імпорту з Росії за межі ЄС. Фото: Євростат

Однак торгівля добривами демонструє іншу картину. Частка Росії в імпорті за межі ЄС знизилася з 27% у третьому кварталі 2021 року до 17% у третьому кварталі 2022 року, але повернулася до 27% у третьому кварталі 2023 року.

Нагадаємо, Фокус надавав результати розслідування про те, що Росія обійшла санкції та отримала з Чехії важливі деталі для вертольотів Мі-8.

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