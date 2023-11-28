Аж до ув'язнення: США посилили санкції за порушення цінової стелі для російської нафти

Завдяки посиленню заходів США експорт нафти з РФ може скоротитися приблизно на 150 тисяч барелів на день вже у листопаді.

Міністерство фінансів США попередило компанії, які контролюють танкерне судноплавство, про посилення заходів щодо тих, хто продовжить забезпечувати експорт російської нафти з порушенням цінової стелі, аж до тюремного ув’язнення. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на копії листів, що опинилися в розпорядженні агентства, а також інформацію, отриману від менеджерів двох страхових компаній.

"Згідно з копією одного з листів Мінфін США просив надати велику інформацію і документацію про постачання і причетні до них організації. Мінфін погрожував тюремним ув'язненням, якщо одержувачі не виконають вимоги в повному обсязі", — пише Bloomberg.

Йдеться про майже 30 компаній, які контролюють до сотні нафтових танкерів. Крім того, як зазначає агентство, влада США впровадила санкції проти кількох конкретних суден та їхніх власників.

"Поки що це були маловідомі компанії, більшість із яких зрештою належать державній російській танкерній компанії "Совкомфлот", — уточнює Bloomberg.

Ситуація на ринку нафтоперевезень

З середини літа цьогоріч стало відомо, що російська нафта марки Urals почала продаватися дороже за встановлену G7 та Євросоюзом обмеження в 60 доларів за барель.

Після посилення США санкційних заходів щодо кількох компаній власники нафтових танкерів у Греції почали відмовлятися від обслуговування російського експорту і скоротили обсяги перевезень нафти РФ.

"Кількість танкерів, що належать Греції та ходять до Росії, вже цього місяця скоротиться на чверть порівняно з минулим роком і на 60% менше, ніж у червні", — свідчать дані відстеження судів, зібрані агентством.

Дані про відвантаження нафти за листопад включають вже відправлені вантажі, а також усі судна, які мають відвантажити російську нафту до кінця листопада Фото: Скріншот

На початку листопада Казначейство США налякало деяких власників танкерів, попросивши їх пояснити, що вони зробили для дотримання цінового обмеження на російську нафту. Свідченням впливу американських заходів на власників танкерів стало, наприклад, те, що грецькі танкери перевезуть лише 15 партій флагманської російської нафти, завантаженої з портів на Балтійському та Чорному морях у листопаді.

Очевидне зниження участі Греції збіглося з ознаками, що загальний обсяг експорту Росії також впаде. На думку експертів агентства, якщо нинішні темпи експорту російської нафти збережуться і вже заплановані постачання підуть відповідно до плану, постачання нафти з Росії може скоротитися приблизно на 150 тисяч барелів на день вже у листопаді.

Судна, що належать Греції, як і раніше, перевозять близько 1/5 всіх російських нафтових вантажів і приблизно одну з семи всіх партій російської нафти, включаючи ті, що відправляються з терміналів на тихоокеанському та арктичному узбережжях РФ, про що свідчать дані відстеження суден агентством Bloomberg.

Нагадаємо, що з 5 грудня 2022 року Європейський Союз запровадив ембарго на імпорт морської нафти з Росії. Також країни G7 і Австралія встановили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти.

За даними аналітиків, щомісячна виручка Росії від транспортування морської нафти зросла на сім мільйонів євро на день, а трубопровідної — на п'ять мільйонів.