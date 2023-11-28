Скільки українці витрачають в магазинах: НБУ вивів середній чек за картками

Нацбанк повідомив новини про ситуацію із часткою безготівкових операцій з картками в Україні. Як зазначили фахівці, вона надалі зростає.

Безготівкові розрахунки українців перебувають на високому рівні й надалі зростають. Про це повідомили в Національному банку України.

Таку заяву НБУ зробив на тлі статистики використання протягом III кварталу 2023 року платіжних карток, емітованих банками України.

"Кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, в Україні та за її межами у III кварталі 2023 року становила 1 972,5 млн шт., а їхня сума — 1 407,1 млрд грн. З них безготівковими були 1 844,6 млн операцій на загальну суму 890,8 млрд грн", — пояснили в Нацбанку.

Операції українців з картками - НБУ Фото: Нацбанк

Тим часом середній чек у разі оплати карткою в магазинах України становить 309 гривень, з оплати товарів та послуг онлайн трохи більше — 504 гривень.

Як пояснили в НБУ, громадяни все ще віддають перевагу безготівковим операціям з платіжними картками.

Аналіз розподілу безготівкових операцій за їхніми видами — що показали результати

Моніторинг фахівців свідчить, що впродовж ІIІ кварталу 2023 року найбільше здійснених операцій з використанням карток за сумою припадало на розрахунки в торговельній мережі — 47,0% на суму 419,2 млрд гривень.

Перекази з картки на картку в ІIІ кварталі 2023 року становили третину за сумою (31,3%). Оплата товарів і послуг в інтернеті — 14,5%.

А одноразова середня сума за цей період становила:

309 гривень, якщо оплату здійснювали в торговельній мережі (у II кварталі цього року — 310 гривень);

1 854 гривень під час переказу з картки на картку (у ІІ кварталі — 1 829 гривень);

з оплати товарів та послуг у мережі інтернет — 504 гривень (495 гривень).

Нагадаємо, дані Держстату та Пенсійного фонду щодо середньої зарплатні українців 2023 року виявилися різними. Держстат публікує показники середньої зарплати штатних працівників. А за інформацією ПФУ, , за 2023 рік середня зарплата в Україні зросла на 8,4%. У вересні 2022 року вона становила 13 387,48 гривень.

Тим часм Держслужба зайнятості надає послуги з професійного навчання безробітних. Про це писав Фокус раніше. З огляду на внутрішню економічну ситуацію та світові тенденції, перенавчання ставатиме дедалі популярнішим.