"Коридори солідарності": Єврокомісія заявила про підтримку аграрного експорту з України на ринки ЄС

ЄС лише схвалює "коридори солідарності" та допомогу Україні, проте не за рахунок європейських виробників та аграріїв.

Єврокомісія працює над розвитком "коридорів солідарності" та зменшенням витрат на транзит задля того, щоб Україна і в подальшому могла експортувати свою продукцію в ЄС, а також за його межі. Про це сказав директор з питань сталого розвитку та підтримки доходів Генерального директорату з питань сільського господарства Єврокомісії П'єр Баску під час засідання комітету Європейського парламенту з питань сільського господарства та розвитку в Брюсселі, передає "Укрінформ".

Під час обговоренн підтримки експорту аграрної продукції з України європейські депутати та члени Єврокомісії дискутували з приводу ризиків для фермерів ЄС від зростання темпів постачання української продукції.

Тож Баску зазначив, що інституція відстежує обсяги і динаміку цін, а також імпортну ціну на національному рівні та вартість на рівні ЄС, і публікує моніторинговий звіт кожних два місяці.

"Тож поки що ми не бачимо якихось дуже значних негативних наслідків для сільськогосподарського ринку ЄС", — сказав П'єр Баску.

Він наголосив, що комісія прагне розвинути "коридори солідарності" та зменшити витрати на транзит.

"Ми хочемо, щоб Україна продовжувала робити свій внесок у світову продовольчу безпеку та могла продовжувати експортувати свою продукцію в ЄС, а також за його межі", — сказав він.

Що таке "коридори солідарності"

У Єврокомісії зазначали і раніше, що "коридори солідарності" рятують українську економіку і дозволяють експортувати понад 108 мільйонів тонн товарів та імпортувати 38 мільйонів тонн іншої продукції на загальну суму 123 мільярди євро.

"Ці обсяги значно зросли після відкриття чорноморського маршруту. У жовтні з 4,5 млн т зерна та інших супутніх товарів, експортованих з України, 3,2 млн т пройшли через "коридори солідарності", а близько 1,3 мільйона тонн — саме через гуманітарний чорноморський коридор", — надали статистику у Єврокомісії.

Водночас негативний вплив на європейських фермерів існує і його потрібно зменшити, кажуть євродепутати. Вони вважають, що посилення експорту до Євросоюзу, який є таким важливим для української економіки, "мало певний непередбачуваний ефект на деяких регіональних ринках у прифронтових країнах-членах, а також спричинив тиск у певних секторах у ЄС".

Порти переповнені зерном

За словами віцепрезидентки аграрного комітету Мазалі Агілар, іспанські порти переповнені зерном не лише з України, а й з Росії, за неймовірно низькими цінами. Тож з таким тиском імпорту неможливо працювати надалі.

"Вочевидь, ми повинні показати нашу солідарність з Україною, але не за рахунок наших виробників зерна", — сказала вона

Також Агілар закликала комісію вжити заходів, аби європейські виробники збіжжя не збанкрутували.

Водночас Іспанія, де цього року виробництво зернових впало на понад 40% через несприятливі погодні умови, зараз гостро потребує збіжжя.

Підтримувати необхідно насамперед транзит українських зернових через ЄС до кінцевих ринків, вважають євродепутати. Також, припускають деякі з них, Всесвітній продовольчий фонд міг би бути більш активним і викуповувати частину цих зернових.

Сисема ліцензій

Для контролю над українським експортом до країн Євросоюзу і задля того, щоб уникнути сплеску цін на зерно, на вимогу ЄС було запроваджено систему ліцензій.

Ліцензії гарантуватимуть, що зерно з України, призначене для третьої країни, не залишиться в одній із "прифронтових" держав, а транзитом попрямує до кінцевого пункту.

Тим часом Фінляндія має намір сприяти відновленню продовольчої безпеки та економічної активності України. Країна надає 3 мільйони євро як додаткову підтримку продовольчої безпеки в Україні.

Раніще президент Володимир Зеленський пояснював значення Чорного моря для світу. Він вкотре наголошував, що агресія РФ негативно впливає на глобальну продовольчу безпеку і порушує міжнародні морські шляхи.