У Європі раптом вирішили, що передача заморожених російських активів Україні становить загрозу, — деталі

Центробанк ЄС підтримує та готовий допомагати Україні, але заявляє, що є інші шляхи фінансування відновлення, ніж розморожувати російські активи на користь нашій державі.

Скерування прибутку від заморожених активів РФ для допомоги у відновленні України зашкодить репутації валюті євро. Про це віцепрезидент Європейського центрального банку Луїс де Гіндос заявив інтерв'ю виданням De Standaard та La Libre Belgique, зі стенограмою якого можна ознайомитися на сайті ЄЦБ.

Віцепрезидент Європейського центрального банку наголосив, що виступає за допомогу Україні та її підтримку у будь-який можливий спосіб, але "позиція банку щодо використання дивідендів та відсотків від заморожених активів зрозуміла".

На думку Гіндоса, допомога Україні — це глобальне рішення, зокрема, за участю всіх членів G7.

Ба більше, потрібно діяти обережно, оскільки "це може призвести до репутаційної шкоди".

"Ми маємо вийти за межі цього конфлікту в ізоляції, і це може мати наслідки для євро як безпечної валюти. Євро є другою за вагомістю валютою у світі, і ми маємо враховувати його довгострокову репутацію", — додав Гіндос.

На думку Гіндоса, є інші шляхи фінансування відновлення України.

Західні країни заморозили російські активи на 300 млрд доларів у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ до України. США заморозили російські суверенні активи на суму $8 млрд, більша частина яких перебуває в ЄС та Японії.

Нагадажмо, в жовтні 2023 року ЄС та США підтвердили свої наміри передати Україні прибутки від заморожених активів Росії.

За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, планується, зокрема, скоротити доходи Росії від експорту алмазів. Попри події на Близькому Сході, увага Європи, як і раніше, зосереджена на підтримці України: постачання зброї та боєприпасів триватимуть.

Додамо, що Єврокомісія схвалила заборону на продаж російських алмазів, тож бельгійські трейдери готуються до нового контролю над своєю галуззю.