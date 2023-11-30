ОПЕК+ скоротять видобуток нафти, щоб стримати падіння цін – Reuters

Така угода ОПЕК+ може призвести до скорочення видобутку на 1–2 млн барелів на добу в першому кварталі 2024 року.

Виробники нафти ОПЕК+ на чолі з Саудівською Аравією погодяться скоротити видобуток чорного золота щонайменше на 1 мільйон барелів на день (б/д) на початку 2024 року. Про це повідомляє Reuters із посиланням на інформацію двох делегатів перед віртуальною зустріччю ОПЕК+ 30 листопада.

Було досягнуто попередньої домовленості про скорочення на понад мільйон барелів на добу.

"Саудівська Аравія, Росія та інші члени ОПЕК+ викачують понад 40% світової нафти, або близько 43 мільйонів барелів на добу. Зараз вони скорочують обсяг до близько 5 мільйонів барелів на добу", — передає Reuters.

Це включатиме продовження добровільного скорочення Саудівською Аравією видобутку нафти у розмірі 1 мільйон барелів на добу з липня 2024-го, а також додаткові внески інших членів.

Оскільки термін дії добровільного скорочення видобутку Саудівською Аравією на 1 мільйон барелів на добу та російського експорту на 300 тисяч барелів на добу закінчується наприкінці 2023 року, увагу зосереджено на планах на 2024 рік.

"Ф’ючерси на еталонну нафту Brent виросли на 1,02% до 83,95 доларів за барель у четвер. Наразі триває зростання завдяки очікуванням нових скорочень від ОПЕК+. (…) Скорочення на 2024 рік потенційно призведе до зняття з ринку 1-2 мільйонів барелів на добу в першому кварталі 2024 року", — йдеться у повідомленні.

Як сказала аналітикиня RBC Capital Markets Геліма Крофт, Саудівська Аравія, що почала свій додатковий добровільний проєкт на 1 мільйон барелів на добу в липні, не захоче самостійно брати на себе додаткові скорочення.

"Ми могли б уявити сценарій, за якого Росія та Саудівська Аравія продовжать свої скорочення до першого кварталу 2024 року та зберуть коаліцію бажаючих індивідуальних виробників, готових добровільно внести зміни", — додала вона.

Водночас Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозує уповільнення зростання попиту в 2024 році, оскільки "остання фаза економічного відновлення пандемії закінчиться, а також поступове підвищення енергоефективності, розширення парку електромобілів і структурні фактори знову заявлятимуть про себе".

Нагадаємо, як писав Фокус, За останні три тижні осені 2023-го ціна на нафту марки Brent впала на 12% через війну на Близькому Сході й побоювання трейдерів через перебої в постачанні сировини. Фахівці стверджують, що нафта дешевшає, оскільки трейдери чекають на появу прогнозів щодо перспектив попиту на чорне золото від ОПЕК і Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).