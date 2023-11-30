Україна не повинна бути заручником: у Євросоюзі можуть запровадити санкції проти Польщі

За словами комісара ЄС з транспорту Адіни Валеан, у польської влади "немає доброї волі" до пошуку розв'язання проблеми з блокадою українських вантажівок на кордоні.

У Європейській комісії (ЄК) розглядають можливість введення санкцій проти Польщі через страйк польських перевізників на кордоні з Україною. Про це пише польський портал RMF24 30 листопада.

Профільний єврокомісар з транспорту Адіна Велян заявила, що польська влада недостатньо активно бере участь у врегулюванні проблеми на українсько-польському кордоні. За її словами, ця ситуація є "неприйнятною".

"У польської влади немає доброї волі до пошуку рішення, з боку влади Польщі спостерігається повна відсутність зобов'язань", — сказала єврокомісар.

Велян зазначила, що Єврокомісія намагається допомогти знайти рішення, проте є цілий перелік технічних заходів, які може вжити і реалізувати польська сторона. Вона наголосила, що саме польська влада має "застосовувати закони ЄС на кордоні".

"Я підтримую право на протести, але Україна, яка перебуває у стані війни, не повинна бути їхнім заручником", — додала Велян.

Єврокомісар запропонувала продовжити діалог, однак попередила, що ЄК залишає за собою право почати процедуру, яка може закінчитися в суді Євросоюзу. За словами журналістів, порушення справи може спричинити штрафні санкції для Польщі.

Нагадаємо, 27 листопада в Міністерстві інфраструктури Польщі закликали Україну виконати вимоги польських перевізників, які влаштували блокаду на кордоні. У відомстві звернулися до Єврокомісара з транспорту з пропозицією проаналізувати вплив скасування дозволів для українських перевізників для роботи на ринку ЄС.

Пізніше, 30 листопада, у Міністерстві інфраструктури Польщі повідомили, що було досягнуто домовленості з перевізниками, які блокують пункти пропуску на кордоні з Україною. Вальдемар Ящур, представник транспортної галузі, заявив, що зустріч із протестувальниками пройшла плідно.