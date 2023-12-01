"Домовленість було зірвано": українські водії на кордоні планують голодування (відео)

За словами водія Романа Власюка, українські перевізники відмовляться від волонтерської допомоги, якщо польська сторона не почне пропускати по сім машин на годину.

Українські перевізники, які стоять на кордоні поблизу пункту пропуску "Корчова-Краківець" через протести польських водіїв, заявили про намір оголосити голодування. Про це пише "Радіо Свобода" 1 грудня.

Водій міжнародних перевезень Роман Власюк повідомив журналістам, що українські перевізники хотіли поспілкуватися з польськими протестувальниками, проте їх зупинили співробітники поліції.

"Нас заблокували серед поля. Нас тут близько 200 водіїв. Поліцейські сказали, що за їхніми законами конгрегація людей у такій кількості не дозволена. Вони в повній амуніції, з балонами, газами, перцівками, — розповів він.

За словами Романа, днем раніше сторонам вдалося домовитися про пропуск семи транспортних засобів на годину, однак цей темп зберігався тільки до 22:00.

"Далі домовленість було зірвано і нас знову поставили на один автомобіль на годину. Зараз тільки на Корчовій у нас заблоковано 2000 вантажівок, тобто в Україні в очікуванні 2000 машин експорту", — сказав водій.

Роман також зазначив, що українські перевізники вимагають виконання домовленості про пропуск семи вантажівок на годину, а також подальшого збільшення пропуску до 14 машин на годину. В іншому разі вони готові оголосити голодування.

"Ми відмовляємося від волонтерської допомоги. Ми переходимо тільки на воду і чай", — заявив перевізник.

У соцмережах також з'явилися відео, на яких водії скаржаться на порушення домовленості та говорять про намір оголосити голодування.

Нагадаємо, 30 листопада в Міністерстві інфраструктури Польщі повідомили, що було досягнуто домовленості з перевізниками, які блокують пункти пропуску на кордоні з Україною

Раніше, 27 листопада, уряд Польщі закликав Україну виконати вимоги польських перевізників щодо скасування електронних черг і відновлення дозволів для українських перевізників для роботи на ринку ЄС.