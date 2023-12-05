Розблокування кордону: в Єврокомісії кажуть, що на поступки вимогам польських перевізників не підуть

У Єврокомісії назвали ситуацію із блокуванням кордону "несправедливим пін-понгом" тоді, коли там страждають люди, які стали заручниками цього.

В Європейській комісії відстоюватимуть "транспортний безвіз" і не підтримуватимуть відновлення системи видавання дозволів для українських перевізників, попри вимагання польських перевізників, які блокують кордон. Про це повідомила єврокомісарка з питань транспорту Адіна Велян під час засідання Ради з питань транспорту, телекомунікацій та енергетики в Брюсселі 4 грудня.

Велян заявила, що твердо вирішила захищати угоду про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС, а також продовжувати пояснювати її переваги як для європейського ринку, так і для України та Молдови.

"Ідея повернення дозволів є неприйнятною", — єврокомісарка

"Направду сподіваюся, що органи влади в державах-членах і на передовій лінії серйозно сприймуть свою відповідальність", — сказала Велян під час пресконференції після засідання Ради.

Водночас єврокомісарка підтримала засідання спільного комітету, ініційоване Польщею, в межах якого можна обговорити проблеми, пов’язані з дією Угоди, втім, ці дискусії Адіна Велян вважає доречними "після вирішення критичної ситуації на кордоні", у затягуванні якої знову розкритикувала польську владу.

"Цей пінг-понг між Україною та Єврокомісією — несправедливий. А тим часом на кордоні страждають люди, а наші зовнішні кордони Євросоюзу стають заручниками. Тож ідея повернення дозволів є неприйнятною, оскільки саме з цією метою ми відмовилися від дозволів. Дозволяти операції під різними номерами та різною кількістю дозволів у ЄС було нежиттєздатним", — додала Адіна Велян.

Позиція Польщі

Попри це, держсекретар Мінінфраструктури Польщі Рафаль Вебер за підсумками засідання висловив сподівання на підтримку Єврокомісії із питання повернення дозволів.

Він також сказав, що "задоволений підтримкою Угорщини і Словаччини" з питання кордонів.

"Я дуже задоволений підтримкою Угорщини і Словаччини. Не лише за підтримку включення цього пункту до порядку денного, але і за висновки, які ми сьогодні висловили. І цей висновок — повернення до дозволів на дорогах", — додав він.

Представник польського Мініфраструктури також заявив, що очікує від Єврокомісії в межах Спільного комітету, який буде скликаний відповідно до статті 7 Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС переглядання цієї угоди.

"Ми наводимо дуже конкретні дані, які вказують на те, що завдяки цій угоді, а також за рахунок зниження фінансового та юридичного навантаження українські перевізники, застосовуючи недобросовісну конкуренцію, здобувають усе більший обсяг транспортного ринку", — зазначив Вебер.

Тим часом влада Польщі підтримує протести своїх блокувальників кордону з Україною та вимагатиме в ЄС скасування для України "транспортного безвізу". Також у польському уряді кажуть, що через скасування дозволів для українських перевізників постраждали не лише польські перевізники, але й словацькі та угорські.

Нагадаємо, польські перевізники розпочали протести на кордоні з Україною 6 листопада. Вони заблокували рух для українських вантажівок.

Наприкінці листопада уряд Польщі закликав українську владу виконати вимоги, перевізників, зокрема, скасувати електронні черги та повернути дозволи для українських перевізників.