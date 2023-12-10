"Дуже розраховуємо": в Кабміні розповіли, коли в Україні з'явиться накопичувальна пенсія

За словами міністра соціальної політики Оксани Жолнович, до запуску накопичувальної пенсійної системи необхідно здійснити ще дуже багато організаційних дій.

Уряд підготує всю інфраструктуру для впровадження накопичувальної пенсійної системи до 2025 рок. Однак, якщо війна триватиме, то запустити можна її можна буде лише після перемоги. Про це заявила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

"Я гадаю, що це буде реально, бо наразі вже практично драфт законопроєкту готовий для того, щоб ми працювали над дизайном накопичувальної пенсійної реформи. Одразу скажу, що запустити її збором внесків можна буде лише після перемоги, інакше не буде як інвестувати ті кошти", — зазначила міністр.

Жолнович наголосила, що до запуску необхідно здійснити ще дуже багато організаційних дій. За її словами, необхідно створити державний накопичувальний фонд, побудувати структуру, створити цифрову програму, яка все це адмініструватиме, і правильно все розпланувати.

На запитання, якщо війна ще триватиме до 2025 року, чи можна буде запустити систему накопичувальної пенсійної, Жолнович заявила, що уряд робитиме все, щоб уся інфраструктура до того часу була готова.

"Ми дуже розраховуємо, що війна аж настільки не затягнеться, але наразі прогнозувати складно", — відповіла Оксана Жолнович.

Накопичувальна пенсія в Україні

У Мінфіні розробили проєкт другого рівня пенсійної системи, у межах якої від 1% від заробітної плати буде перераховуватися на накопичувальний рахунок громадян. Учасниками накопичувальної пенсійної системи стануть громадяни, які до початку його запуску будуть молодшими за 55 років. Для тих, хто до запуску цієї системи буде у віці 55 років і старше, нічого не зміниться. Учасниками пенсійної системи можуть стати ФОП та самозайняті.

Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що отримувати гідні пенсії жителі України зможуть лише після появи другого рівня пенсійної системи, тобто обов'язкової накопичувальної пенсії.