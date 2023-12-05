"Польща — наш друг": нардеп назвав блокаду кордонів України підривною політикою РФ (відео)

В Раді припускають, що Росія й надалі використовуватиме будь-які можливості для дестабілізації ситуації у різних сферах діяльності України.

Російська Федерація використовує будь-які можливості для послаблення України у різноманітних сферах, і протести перевізників на кордонах — не виняток. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

"Росія намагається використовувати всі можливості, намагається скористатися своєю агентурою в різних державах. І те, що відбувається на кордонах, цим користується країна-агресор і, найімовірніше, йдеться про координовану підривну політику з боку Москви", — зазначив нардеп.

Мережко також підкреслив, що під час протидії проблемам, які продовжують виникати на кордонах, вирішити їх із Варшавою буде простіше, ніж з іншими країнами.

"Польща — наш друг і союзник. Питання тільки в тому, щоб реалізувати норми права на її території, в тому числі рішення Євросоюзу. Ситуація на кордоні залежить від внутрішньополітичної боротьби у Варшаві, і нас цікавить, щоб у Польщі було обрано стабільний уряд. Щойно він з’явиться — проблему буде вирішено в дуже короткий термін", — впевнений голова комітету.

Проте, на думку парламентаря, в інших країнах на кшталт Угорщини і Словаччини ситуація може бути дещо складнішою.

"Але з цими державами необхідно працювати — як на двобічній основі, так і використовуючи такі механізми, як Європейський Союз і НАТО. Працювати для того, аби ті проросійські сили, які там є, не підіймали голову і, врешті-решт, не заважали Україні", — додав Мережко.

Ситуація на кордоні — останні новини

В Європейській комісії відстоюватимуть "транспортний безвіз" і не підтримуватимуть відновлення системи видачі дозволів для українських перевізників, попри вимагання польських перевізників, які блокують кордон. Про це 4 грудня повідомила єврокомісарка з питань транспорту Адіна Велян під час засідання Ради з питань транспорту, телекомунікацій та енергетики.

Польські блокувальники висували шість вимог:

повернення дозволів для українських перевізників;

посилення вимог перевезень у межах ЄКМТ (сертифікатів Європейської конференції міністрів транспорту);

заборона реєстрації в Польщі компаній із капіталом з-за меж ЄС;

отримання доступу до української системи "Шлях";

окремі черги для машин з ЄС у системі "єЧерга";

виділення окремих черг для порожніх авто.

У вівторок, 5 грудня, відновився пропуск вантажівок через пункт "Ужгород — Вишнє-Нємецьке" на україно-словацькому кордоні.

На виїзд з України станом на ранок вівторка, 5 грудня, у чергах очікують 35 автобусів, 15 автівок та 2253 вантажівки в електронній черзі, повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Нагадаємо, польські перевізники розпочали протести на кордоні з Україною 6 листопада. Вони заблокували рух для українських вантажівок.

Наприкінці листопада уряд Польщі закликав українську владу виконати вимоги перевізників, зокрема скасувати електронні черги та повернути дозволи для українських перевізників.