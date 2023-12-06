Часу до 10 грудня: в Україні може подорожчати святковий стіл до Різдва, — Мінагрополітики

Ціни на одну з груп продуктів вже зросли, але подорожчання може продовжитись. Зі слів першого заступника міністра Тараса Висоцького, ризик можуть зменшити польські перевізники.

В Україні подорожчає різдвяний продуктовий кошик, якщо найближчим часом польські перевізники не припинять блокувати кордон. Про це в ефірі телемарафону 5 грудня заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

"Так, такий ризик є. Якщо партнери все-таки виконають обіцянки (бо останніми днями триває активна дискусія), наприклад до 10 грудня, надалі ситуація врегулюється", — сказав він.

В разі припинення блокади, зі слів чиновника, ризик буде меншим. Проте якщо страйк триватиме увесь грудень, святковий стіл до Різдва коштуватиме для українців дещо дорожче.

Які продукти можуть подорожчати?

Висоцький розділив для прогнозу продукти на кілька груп. Перша з них — базові соціальні продукти, тобто крупи та овочі борщового набору.

"Тут, на щастя, ми фактично повністю забезпечуємо внутрішнім виробництвом. Жодних цінових коливань немає і не передбачається", — завірив він.

Він додав, що низка продуктів з цієї групи навіть нині дешевша у порівнянні з тогорічними цінами. Зокрема, це стосується цибулі та моркви, яєць та олії, а також гречки. Базовими продуктами українців забезпечують вітчизняні виробники, тому тут інфляція не спостерігається.

Друга група продуктів — це імпорт.

"Якогось дефіциту фізичного не передбачається, бо через інші країни нехай і з затримкою, але ця продукція доїжджає. Але дійсно логістика дорожче. Бо якщо машина їде плюс тиждень або плюс тисячу-дві кілометрів, логічно, що логістика дорожчає", — пояснив чиновник.

З його слів, Україна імпортує банани та цитрусові, більшу частину морепродуктів та рибу, а також корми для тварин. Ціни на ці товари вже дещо зросли, але вони можуть ще подорожчати.

"Усе це не має стосунку до базових продуктів: яйця, м’ясо, молоко, овочі, крупи — усього цього достатньо від вітчизняного виробника", — підкреслив Висоцький.

Коментар Тараса Висоцького (про подорожчання продуктів — з 0:36)

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