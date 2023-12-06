Домовились щодо кредиту: уряд очікує в грудні отримати 900 млн доларів від МВФ

Якщо рада директорів МВФ ухвалить позитивне рішення, то Україні нададуть третій транш в розмірі 900 мільйонів доларів, а також підтвердження підтримки міжнародних партнерів.

Позитивна відповідь ради директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) про другий перегляд програми розширеного фінансування EFF і виділення третього траншу 900 мільйонів доларів має надійти до України у грудні. Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний, передає "Інтерфакс".

За словами голови Нацбанку, вже є висновки на рівні персоналу (МВФ), Національний банк підписав меморандум (про економічну та фінансову політику) у новій редакції, як і уряд.

"Наразі ми очікуємо рішення ради директорів Міжнародного валютного фонду", — сказав він під час щорічного форума корпоративних директорів Професійної асоціації корпоративного управління в Києві.

Пишний наголосив, що позитивне рішення ради директорів МВФ означатиме не лише виділення третього траншу в 900 мільйонів доларів, а й підтвердження підтримки міжнародних партнерів України, адже загальна рамка програми EFF обсягом 15,6 мільярда доларів становить 115 мільярда у базовому варіанті та 140 мільярда у негативному.

За словами очільника НБУ, установа, як і раніше, очікує отримання 2024 року 38 мільярдів зовнішньої фіндопомоги. Водночас ризик переривання даної підтримки все ж залишається. Ба більше, що поганою новиною є потрапляння у складний етап політичної турбулентності у партнерів із коаліції.

У календарі засідань ради директорів МВФ, який на на сьогодні розписаний до 15 грудня включно, питання України поки що відсутнє.

400 мільярда гривень грантів: про що тим часом звітує Кабмін

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 5 грудня повідомив, що за 11 місяців цього року Україна акумулювала в загальному та спеціальному фонді держбюджету майже два трильйона гривень внутрішніх ресурсів: податків, зборів, мит та інших платежів, а також близько 400 мільярда гривень грантів від партнерів.

За словами Шмигаля, 2023 року держава витратила 3,4 трильйона гривень. Насамперед на безпеку й оборону, а також на критично важливі бюджетні статті видатків. Бюджетний дефіцит в понад 1 трильйон гривень, за його словами, покривається за підтримки партнерів.

"За 11 місяців Україна отримала 37,4 млрд доларів зовнішнього фінансування, з них у листопаді — близько 2 млрд доларів. Це, зокрема, макрофінансова допомога від ЄС, кошти від МВФ, позики Канади, МБРР, Світового банку та інша допомога. Особливо цінним для нас є грантовий ресурс. Він дає можливість покривати поточні видатки, інвестувати у відновлення та розвиток без збільшення боргових зобов’язань", — зауважив Шмигаль.

Ба більше, майже 405 мільярда гривень грантів отримала Україна з січня по листопад 2023 року.

Хто надавав гранти

За словами Шмигаля, передусім грантова підтримка надходила від США, Німеччини, Іспанії, Фінляндії, Ірландії та інших держав-партнерів.

"У 2023 році через фонди Світового банку ми залучили 14 млрд доларів. Розгорнута безпрецедентно масштабна співпраця, яка вже зараз дає результати. Наразі зі Світовим банком за підтримки уряду Японії розпочинаємо ще два важливі проекти. Перший — для фінансування аграрної галузі в розмірі 550 млн доларів. Другий — для фінансування соціальних допомог. Зокрема, субсидій та виплат ВПО обсягом 1,2 млрд доларів", — зазначив Денис Шмигаль.

Додамо, що українцям, які постраждали від руйнівних наслідків вторгнення Росії, нададуть соціальну допомогу від Світового банку.

Також Фокус повідомляв, що з 1 січня 2024 року в Україні максимальну пенсію підвищать до 23 610 грн, що на 2680 грн більше, ніж зараз.