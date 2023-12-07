Газ уже не дорожчає: скільки зараз коштує тисяча кубів "блакитного палива" в Україні

Середня вартість "блакитного палива" в Україні за останній рік знизилася майже вдвічі, зазначають у Мінекономіки.

У Міністерстві економіки 7 грудня 2023 року назвали фактичну ціну реалізації природного газу в Україні за підсумками листопада. Так, вартість склала 14 381 гривню за 1 тисячу кубометрів без ПДВ — це більш ніж на 5% нижче, ніж у жовтні.

Тобто вартість "блакитного палива" знизилася після тривалого зростання, яке відбувалося протягом п'яти місяців. Загалом за останній рік природний газ в Україні подешевшав удвічі. Починаючи з березня 2022 року вартість ресурсу змінювалася таким чином:

у березні тисяча кубометрів газу коштувала 29,391 гривні;

у квітні газ подорожчав до 35,933 гривні за тисячу кубометрів;

у травні ціна знизилася до 31,175 гривні за тисячу кубометрів;

у червні фактична ціна реалізації природного газу підвищилася до 32,194 гривні за тисячу кубометрів;

у липні ціна була зафіксована на рівні 31,992 гривні за тисячу кубометрів;

у серпні вартість українського ресурсу впала до 24,045 гривні за тисячу кубометрів;

у вересень ціна становила 39,952 гривні за тисячу кубометрів;

а в жовтні — 38,295 гривні за тисячу кубометрів;

у листопаді вартість знизилася майже на 10 тисяч гривень — до 28 855,75 за тисячу кубометрів;

у грудні газ коштував уже 26 199,24 гривні тисяча кубометрів;

у січні 2023 року — 23 723,43 гривні за тисячу кубометрів;

у лютому 2023 року — 20 727,73 гривні за тисячу кубометрів;

у березні 2023 року — 18 681 гривні за тисячу кубометрів;

у квітні 2023 року — 14 382,34 гривні за тисячу кубометрів;

у травні 2023 року — 11 164 гривні за тисячу кубометрів;

Починаючи з червня поточного року на газовому ринку спостерігалося поступове зростання цін. Наприклад:

у червні вартість газу була на рівні 10 743 гривні за одну тисячу кубометрів;

у липні газ подорожчав до 10 833 гривні за тисячу кубометрів;

у серпні — 12 500 гривні за тисячу кубометрів;

у вересні — 14 850 гривні за тисячу кубометрів.

у жовтні — 15 196 гривень за тисячу кубометрів.

Тим часом глава НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов в інтерв'ю виданню "РБК-Україна" 6 грудня сказав, що вже з 2024 року в Україні почнуть поступово відмовлятися від покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на постачальників газу споживачам. Нагадаємо, що в рамках ПСО виробники тепла для побутових споживачів мають платити за газ, як і 2022 року, — 7 420 грн за тисячу кубометрів (з ПДВ). Завдяки цій умові тарифи на тепло для українців залишилися на рівні минулого року.

"Моя особиста думка, що поступове або фазове скасування ПСО можливе вже у 2024 році. Це не вплине на споживання вразливих категорій споживачів — вони мають бути під захистом. Але скасування має бути синхронізоване з відповідною підтримкою тих, хто цього потребує", — зазначив Чернишов.

Нагадаємо також, раніше Фокус писав, що вже в грудні українські домогосподарства будуть більше платити за електроенергію. Усе тому, що взимку багато людей використовують обігрів електричними пристроями або кондиціонерами.