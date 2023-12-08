ЄС планує дозволити країнам блокувати імпорт газу з РФ, — FT

За даними журналістів, у Євросоюзі поступово зменшують залежність від енергоносіїв із країни-агресора. Але частка російського газу, який отримує Європа, усе ще становить близько 10%.

Новий законопроєкт передбачає можливість для країн-учасниць Європейського Союзу введення заборони на купівлю потужності у своїх газопроводах і терміналах скрапленого газу для компаній із Білорусі та РФ. Журналісти видання The Financial Times ознайомилися з документами.

Джерело з керівництва ЄС у коментарі американському виданню пояснило, що новий механізм дасть змогу європейським енергетичним компаніям розривати угоди з постачальниками газу з РФ і водночас не виплачувати суттєвих компенсацій.

Автори публікації вказали на те, що, хоча в ЄС поступово зменшують залежність від російської енергії, усе ж частка російського газу, який отримує Європа, становить приблизно 10% від загального обсягу.

У низку країн ЄС, такі як Австрія та Угорщина, Росія все ще постачає значний обсяг енергоносіїв. У Єврокомісії хочуть замінити частку газу, що залишається. За відомостями журналістів, попередній текст ініціативи узгодять у п'ятницю, 8 грудня.

Нагадаємо, що в окупованій Керчі загорівся газопровід, представники РФ не виключили диверсію.

Також повідомлялося, що середня вартість блакитного палива в Україні за останній рік знизилася майже вдвічі. Ці дані навели в Мінекономіки.