Понад 40 тисяч гривень за усиновлення дитини: як українцям виплачують держдопомогу

Українці, які усиновили дитину, мають право на грошову допомогу від держави. Загальна сума допомоги становить 41 280 гривень, однак отримати всі гроші одразу не вийде.

Незважаючи на складну економічну ситуацію в Україні через повномасштабне вторгнення ЗС РФ, українському уряду вдалося зберегти практично всі соціальні виплати. Так, завдяки зовнішній фінансовій допомозі українцям продовжують нараховувати пенсії, субсидії та інші види соцдопомоги. Тим часом у Міністерстві соціальної політики 8 грудня розповіли, як українці можуть отримати виплати в разі усиновлення дитини.

Що потрібно для отримання допомоги

Щоб отримати допомогу при усиновленні дитини, українцям потрібно звернутися:

до органу соціального захисту;

до районної державної адміністрації;

до виконавчих органів села, селища, міста;

до Центру надання адміністративних послуг.

Під час звернення громадянам потрібно буде подати заяву та кілька документів. Наприклад:

копію судового рішення про усиновлення дитини;

копію свідоцтва про народження дитини із РАЦСу.

У відомстві наголосили, що на оформлення такої допомоги батьки мають лише 12 місяців з моменту, коли вони усиновлять дитину. Загальний розмір фінансової допомоги становить 41 280 гривень, однак одразу українцям надають тільки 10 320 гривень. Решту суми в рівних частинах вони отримуватимуть протягом наступних 36 місяців.

Перегляд соцвиплат: що планують змінити для українців у майбутньому

У Мінсоцполітики хочуть оцінити на адекватність та уніфікувати всі соціальні виплати в країні. Як пояснила профільний міністр Оксана Жолнович, зміни потрібні для того, щоб більша кількість українців отримувала якісну соціальну допомогу.

"Коли ми сформуємо достатню кількість послуг, коли 80% населення буде охоплено послугами, людей будуть якісно супроводжувати і вони вийдуть зі складних життєвих обставин, тоді виплати самі по собі можна зменшити, тому що люди підуть в економічну активність", — розповіла вона.

Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2024 року максимальну пенсію підвищать до 23 610 грн. Це на 2680 гривень більше, ніж цього року. Також Фокус розповідав, хто з українців може отримати п'ять тисяч гривень фінансової допомоги.